Массовое отключение света в Одессе 20 февраля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 2015 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 20 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Орловський 2, 4, 6
- 10-ая Лінія на житловому масиві 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 34А, 35А, 11А, 12, 15а, 29А, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37
- 11-а Лінія на житловому масиві 33а, 7, 9, 11, 33Б, 12, 28А, 26а, 33В, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35
- 12-я Суворовская улица 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 19а, 21, 14а, 22, 23, 24, 17_1
- 13-а Лінія на житловому масиві 4, 4а, 1, 2, 3, 8, 10, 12, 6а, 6
- 14-а Лінія на житловому масиві 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 15-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 9
- 19-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3
- 2-й Воронежский переулок 1
- 2-й Керченский переулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1А, 20А, 20Б, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- 22-а Лінія на житловому масиві 2, 4
- 23-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6
- 24-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7
- 25-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24
- 26-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 7, 11а, 19а, 1а, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27
- 27-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 3а, 8а, 9а, 4а, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
- 28-а Лінія 9
- 28-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 8_2, 7а, 1а, 13а, 18, 20, 22
- 29-ая Лінія на житловому масиві 11б, 1, 7а, 12а, 2, 5_2, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51
- 3-й Проектируемый переулок 5а
- 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13Б, 11А, 3_3, 16, 2Б, 1А, 1б, 3А, 2В, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2А
- 30-А Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 8, 3А, 1а, 8Б, 10, 8а, 12, 14
- 32-я линия 1, 4, 11а, 16_1, 10А, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 4а
- 33-я линия 2, 3
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1Б, 2, 3, 11А, 4, 22Б, 21А, 4а, 6А, 26а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26
- 40-летия Обороны Одессы улица 2, 4, 8
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 18а, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 22а, 1, 2, 3, 4, 17А, 5, 13_2, 13_1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 6б, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20А, 11, 1А, 4А, 7а, 5А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- 8-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13А, 16а, 23_, 18А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 20А, 16А, 5А, 4А, 17а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
- Авдеева-Черноморского улица 55, 65б, 65а3, 71а, 71, 65в, 69/1, 65А, 61, 65
- Академика Заболотного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 13А, 27, 18А, 39А, 43А, 41А, 33_1, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 332
- Бригадная улица 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83а, 67а, 54а, 73а, 97а, 83, 77-А, 57А, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
- Варшавский проезд 3, 1_7
- Венская улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
- Воронежская улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 12а, 8_2, 20а, 16, 13а, 20
- Генерала Бочарова улица 4, 6, 35, 45
- Генерала Бочарова улица 9
- Генерала Бочарова улица 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 41, 43, 45, 47, 53, 55
- Героев обороны Одессы улица 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 14_1, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
- Давида Ойстраха улица 6
- Давида Ойстраха улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 18, 7А
- Десантный бульвар 1, 4, 6, 14, 16, 18
- Днепровская улица 108
- Добровольского проспект 65, 71, 75, 78, 75А, 82, 83, 96, 105, 107, 111, 153
- Добровольского проспект 131
- Добровольского проспект 141, 139 А, 139, 97, 95, 77А, 72, 76, 88, 63, 145
- Добровольского проспект 73, 92, 94, 98, 123, 125, 127, 129, 131, 151_1, 132, 71А, 134, 136, 73А
- Добровольского проспект 63, 65, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 96, 99, 101, 109, 118, 120, 122, 124, 149_3, 149_4, 149_1, 138, 79А, 75А, 147_1, 147_2, 109А, 151_5, 81А, 151_2, 151_4, 151_3, 149_2, 143, 155, 77А
- Дрезденская улица 2, 6, 8, 10, 12
- Ефима Геллера улица 24, 31, 33, 35, 36, 37, 55, 86А, 75В, 82в, 33Б, 84а, 71, 82/А, 79в, 79А1, 82/1, 71а, 71б, 84б, 82а, 75б, 79Б, 35а, 85А, 75-А, 84/1, 33а, 31б, 79а, 82б, 31а, 45Д/1, 72В, 73, 82, 84, 86, 90, 552
- Жаботинского улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 4/2, 5а, 20, 10а, 4А, 8а, 7а, 1а, 3б, 2а, 3а
- Жолио-Кюри улица 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 31_2, 31д, 39, 31а, 31Б, 31г, 33а/с524, 31_1, 44А, 31Е, 33а_c, 37а, 32а\с, 43а, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64
- Ивана Франко улица 47/4, 45а, 47/3, 47д, 3, 47/5, 47/5в, 47/1, 47/7, 47/6, 47, 47/2
- Ілчівка Полностью
- Капитана Кузнецова улица 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 33А, 32_1, 89а, 91А, 39А, 42А, 54А, 37А, 103, 22В, 26А, 31А, 67А, 48а, 32А, 29А, 55Б, 30А, 91Б, 108, 110, 112, 114
- Керченская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63а, 84А, 76а, 87Б, 77А, 82а, 72А, 59А, 118А, 91Б, 63, 109А, 105А, 108а, 106А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131, 188
- Кишинёвская улица 10
- Крымская улица 37, 54, 56, 58, 62, 72А, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 80, 82, 84
- Курская улица 97, 161_1, 161а, 159, 161, 157, 155, 111, 101, 113а, 109, 113, 99, 107, 105, 99а, 107а, 103, 115, 155А, 141, 147а, 139, 131, 151, 133, 139г, 143, 135, 147, 129, 123а, 123, 125, 165, 153, 167, 167б, 137
- Леси Украинки улица 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 64А, 82Б, 45, 84А, 80Б, 31А, 47, 49, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
- Лесная улица 2, 4, 6, 8, 10, 12
- Лондонская улица 5, 6, 7, 8, 12, 14, 6а
- Мадридская улица 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
- Марсельская улица 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 2а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Махачкалинская улица 4а, 10
- Махачкалинская улица 6, 9, 11
- Миланская улица 18
- Неделина улица 83а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 72А, 75б, 68а, 89г, 71а, 73б, 55а/3, 90/1, 72-В, 81а, 73в, 85А, 67А, 73а, 70а, 75А, 58-А, 72Б, 107Б, 79, 80, 81, 83, 89, 91, 105, 109, 69А
- Николаевская дорога 3_3, 3_4, 3_2, 3_1
- Орловская улица 5, 47а, 4, 2, 3, 6, 12а, 1, 11, 10, 9, 7, 13, 35а, 43, 33а, 50, 57, 31, 42а, 20, 54, 23, 44, 37, 12, 22а, 33, 40, 28, 31а, 23а, 46, 55, 21, 53, 59, 52, 48а, 48, 26, 42, 38, 41, 51, 35, 22, 47, 49, 25
- Паустовского улица 2, 31_1, 29
- переулок Ивана Франко 73А
- пров.Костеловської 3 Проектований пр 6/2, 2, 4, 5, 6, 3а, 7, 6а, 6/1, 8, 5а
- Рижская улица 1, 3, 5
- Ростовская улица 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 103А, 81/1, 107А_1, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129
- Садовая улица 7а, 1, 11а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
- Семена Палия улица 80, 82, 86, 118, 84_2, 78, 92
- Семена Палия улица 78
- Семена Палия улица 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 88, 90, 94, 70_1, 72_1, 84_1, 96, 98, 100, 108, 74_1
- Трасса здоровья 5, 16, 5б, 5А, 12, 10а, 9, 10, 14, 18
- Тульская улица 1, 3а, 3, 13
- Хельсинская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Кустанайський провулок 1, 2
- 10-я улица 1, 10А, 4, 1А, 11, 5, 12, 5а, 2, 14, 8, 9, 7, 6, 3, 3Б, 3а, 1Б, 10
- 11-я Суворовская улица 1
- 2-й Кустанайський провулок 2, 2а, 4
- 3-я Садовая улица 7, 9, 11, 67, 71, 9А, 6, 8, 18, 70
- 9-я улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13А, 7а, 6А, 6б, 12а, 16, 18, 15А
- Балковская улица 50, 52
- Боженко улица 6, 7, 8, 9, 6Б, 1, 3, 5, 11
- Брестская улица 13Б, 47В, 5, 9, 11А, 7, 3, 2, 41Б, 29, 33а, 43б, 35, 24, 49, 11, 43А, 23, 33, 39, 17, 25, 31А, 21, 31Б, 29/1, 53, 17А, 41а, 45, 19
- Василия Кандинского улица 10, 12а, 8, 1а, 4б, 14, 27, 19, 17а, 30, 20а, 18, 21, 9, 2, 28д, 34, 3, 23, 26, 1, 36А, 4а, 15, 14а, 13, 6, 17б, 36, 28а, 12, 5, 22, 20б, 11, 32, 25
- Днестровская улица 12, 2Б1, 17, 7, 13, 9, 2в, 3, 15, 5, 16, 2/1, 11, 6, 1, 4, 19а, 19, 14, 2, 10, 8, 2Б/6, 2Д, 2Б, 2а
- Добровольского проспект 140
- Добровольского проспект 148
- Заднепровского улица 32, 12а, 19А, 3А, 16, 26, 15, 10А, 4А, 4, 19, 27, 14, 24, 12, 5, 22, 11, 27а, 131, 25, 23, 10, 22А, 20, 8, 7, 21, 13, 6, 9, 18, 28, 30, 17, 5А
- Колонтаевская улица 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
- Косвенная улица 26г, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42
- Кустанайская улица 18, 3А, 2, 26, 16, 6, 14а, 12, 24, 2А, 28, 22, 10, 20, 8, 14, 4, 5, 3, 20Б
- Луговая улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14 Б, 50 А, 13, 57 А, 16 А, 35А, 6а, 9А, 1А, 10А, 14а, 6б, 15 А, 16 Б, 50 Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
- Маршала Малиновского улица 18А, 18В, 18Б
- Махачкалинская улица 3, 5, 1А, 1, 2
- Овидиопольская дорога Полностью
- Овидиопольская улица 9А, 7Г, 14, 7А, 24, 8, 1А, 20, 3, 24А, 7, 9, 18А, 16, 1в, 6, 22, 5а, 11, 26А, 2, 1, 12, 13, 26 а, 7Б, 5, 1Б, 11А, 26, 14А, 15, 26-А, 24-Б, 7В, 4, 10, 20-А, 18, 1/1
- Овидиопольский переулок 1, 2, 3, 4, 7, 2А, 5, 3А, 4А
- Остапа Вишни улица 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 6А, 11А, 5Б, 18а, 5А, 42А, 38, 42, 44, 21Б
- Педагогическая улица 46А, 46-А, 46
- Прирельсовая улица 29-А, 42-А, 29, 31, 40Б, 29В, 50, 27, 42А, 40-А, 40, 44, 23, 48, 40-Б, 46, 21, 25
- Разумовская улица 58, 60
- Раскидайловская улица 63, 65
- Самолётная улица 22
- Семена Палия улица 130
- Семена Палия улица 126
- Сенная улица 3А, 1, 3, 9, 11, 15, 9а
- Столбовая улица 17, 17/1, 24/11, 24Б, 24, 22, 26, 24а, 20А, 15В, 15Б, 15Д, 20
- Суперфосфатная улица 40А, 3, 4, 5, 1\2, 17а, 9б, 17Б, 6, 9А, 3Б, 3В, 23А, 16А, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40
- Танкистов улица 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 24б, 56б, 83б, 37-Б, 4а, 11, 56А, 65-А, 37-А, 75Б, 83а, 24-А, 75-А, 19Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 56в
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 3-я линия Лиманчик 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268
- Дача Ковалевского улица 142, 140/9, 140/12, 140/11, 140/8, 140/14, 1406, 140/13, 140/5, 107109, 140/7
- переулок Амундсена 9, 11
Фото: dnepr.info
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