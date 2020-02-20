Массовое отключение света в Одессе 20 февраля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 2015 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 20 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Орловський 2, 4, 6

10-ая Лінія на житловому масиві 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 34А, 35А, 11А, 12, 15а, 29А, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

11-а Лінія на житловому масиві 33а, 7, 9, 11, 33Б, 12, 28А, 26а, 33В, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35

12-я Суворовская улица 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 19а, 21, 14а, 22, 23, 24, 17_1

13-а Лінія на житловому масиві 4, 4а, 1, 2, 3, 8, 10, 12, 6а, 6

14-а Лінія на житловому масиві 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

15-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 9

19-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3

2-й Воронежский переулок 1

2-й Керченский переулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1А, 20А, 20Б, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

22-а Лінія на житловому масиві 2, 4

23-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6

24-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7

25-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24

26-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 7, 11а, 19а, 1а, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

27-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 3а, 8а, 9а, 4а, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

28-а Лінія 9

28-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 8_2, 7а, 1а, 13а, 18, 20, 22

29-ая Лінія на житловому масиві 11б, 1, 7а, 12а, 2, 5_2, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51

3-й Проектируемый переулок 5а

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13Б, 11А, 3_3, 16, 2Б, 1А, 1б, 3А, 2В, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2А

30-А Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 8, 3А, 1а, 8Б, 10, 8а, 12, 14

32-я линия 1, 4, 11а, 16_1, 10А, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 4а

33-я линия 2, 3

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1Б, 2, 3, 11А, 4, 22Б, 21А, 4а, 6А, 26а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26

40-летия Обороны Одессы улица 2, 4, 8

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 18а, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 22а, 1, 2, 3, 4, 17А, 5, 13_2, 13_1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 6б, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20А, 11, 1А, 4А, 7а, 5А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

8-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13А, 16а, 23_, 18А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 20А, 16А, 5А, 4А, 17а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Авдеева-Черноморского улица 55, 65б, 65а3, 71а, 71, 65в, 69/1, 65А, 61, 65

Академика Заболотного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 13А, 27, 18А, 39А, 43А, 41А, 33_1, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 332

Бригадная улица 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83а, 67а, 54а, 73а, 97а, 83, 77-А, 57А, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101

Варшавский проезд 3, 1_7

Венская улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

Воронежская улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 12а, 8_2, 20а, 16, 13а, 20

Генерала Бочарова улица 4, 6, 35, 45

Генерала Бочарова улица 9

Генерала Бочарова улица 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 41, 43, 45, 47, 53, 55

Героев обороны Одессы улица 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 14_1, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Давида Ойстраха улица 6

Давида Ойстраха улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 18, 7А

Десантный бульвар 1, 4, 6, 14, 16, 18

Днепровская улица 108

Добровольского проспект 65, 71, 75, 78, 75А, 82, 83, 96, 105, 107, 111, 153

Добровольского проспект 131

Добровольского проспект 141, 139 А, 139, 97, 95, 77А, 72, 76, 88, 63, 145

Добровольского проспект 73, 92, 94, 98, 123, 125, 127, 129, 131, 151_1, 132, 71А, 134, 136, 73А

Добровольского проспект 63, 65, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 96, 99, 101, 109, 118, 120, 122, 124, 149_3, 149_4, 149_1, 138, 79А, 75А, 147_1, 147_2, 109А, 151_5, 81А, 151_2, 151_4, 151_3, 149_2, 143, 155, 77А

Дрезденская улица 2, 6, 8, 10, 12

Ефима Геллера улица 24, 31, 33, 35, 36, 37, 55, 86А, 75В, 82в, 33Б, 84а, 71, 82/А, 79в, 79А1, 82/1, 71а, 71б, 84б, 82а, 75б, 79Б, 35а, 85А, 75-А, 84/1, 33а, 31б, 79а, 82б, 31а, 45Д/1, 72В, 73, 82, 84, 86, 90, 552

Жаботинского улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 4/2, 5а, 20, 10а, 4А, 8а, 7а, 1а, 3б, 2а, 3а

Жолио-Кюри улица 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 31_2, 31д, 39, 31а, 31Б, 31г, 33а/с524, 31_1, 44А, 31Е, 33а_c, 37а, 32а\с, 43а, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64

Ивана Франко улица 47/4, 45а, 47/3, 47д, 3, 47/5, 47/5в, 47/1, 47/7, 47/6, 47, 47/2

Ілчівка Полностью

Капитана Кузнецова улица 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 33А, 32_1, 89а, 91А, 39А, 42А, 54А, 37А, 103, 22В, 26А, 31А, 67А, 48а, 32А, 29А, 55Б, 30А, 91Б, 108, 110, 112, 114

Керченская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63а, 84А, 76а, 87Б, 77А, 82а, 72А, 59А, 118А, 91Б, 63, 109А, 105А, 108а, 106А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131, 188

Кишинёвская улица 10

Крымская улица 37, 54, 56, 58, 62, 72А, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 80, 82, 84

Курская улица 97, 161_1, 161а, 159, 161, 157, 155, 111, 101, 113а, 109, 113, 99, 107, 105, 99а, 107а, 103, 115, 155А, 141, 147а, 139, 131, 151, 133, 139г, 143, 135, 147, 129, 123а, 123, 125, 165, 153, 167, 167б, 137

Леси Украинки улица 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 64А, 82Б, 45, 84А, 80Б, 31А, 47, 49, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122

Лесная улица 2, 4, 6, 8, 10, 12

Лондонская улица 5, 6, 7, 8, 12, 14, 6а

Мадридская улица 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Марсельская улица 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 2а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Махачкалинская улица 4а, 10

Махачкалинская улица 6, 9, 11

Миланская улица 18

Неделина улица 83а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 72А, 75б, 68а, 89г, 71а, 73б, 55а/3, 90/1, 72-В, 81а, 73в, 85А, 67А, 73а, 70а, 75А, 58-А, 72Б, 107Б, 79, 80, 81, 83, 89, 91, 105, 109, 69А

Николаевская дорога 3_3, 3_4, 3_2, 3_1

Орловская улица 5, 47а, 4, 2, 3, 6, 12а, 1, 11, 10, 9, 7, 13, 35а, 43, 33а, 50, 57, 31, 42а, 20, 54, 23, 44, 37, 12, 22а, 33, 40, 28, 31а, 23а, 46, 55, 21, 53, 59, 52, 48а, 48, 26, 42, 38, 41, 51, 35, 22, 47, 49, 25

Паустовского улица 2, 31_1, 29

переулок Ивана Франко 73А

пров.Костеловської 3 Проектований пр 6/2, 2, 4, 5, 6, 3а, 7, 6а, 6/1, 8, 5а

Рижская улица 1, 3, 5

Ростовская улица 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 103А, 81/1, 107А_1, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129

Садовая улица 7а, 1, 11а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Семена Палия улица 80, 82, 86, 118, 84_2, 78, 92

Семена Палия улица 78

Семена Палия улица 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 88, 90, 94, 70_1, 72_1, 84_1, 96, 98, 100, 108, 74_1

Трасса здоровья 5, 16, 5б, 5А, 12, 10а, 9, 10, 14, 18

Тульская улица 1, 3а, 3, 13

Хельсинская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6

Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Кустанайський провулок 1, 2

10-я улица 1, 10А, 4, 1А, 11, 5, 12, 5а, 2, 14, 8, 9, 7, 6, 3, 3Б, 3а, 1Б, 10

11-я Суворовская улица 1

2-й Кустанайський провулок 2, 2а, 4

3-я Садовая улица 7, 9, 11, 67, 71, 9А, 6, 8, 18, 70

9-я улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13А, 7а, 6А, 6б, 12а, 16, 18, 15А

Балковская улица 50, 52

Боженко улица 6, 7, 8, 9, 6Б, 1, 3, 5, 11

Брестская улица 13Б, 47В, 5, 9, 11А, 7, 3, 2, 41Б, 29, 33а, 43б, 35, 24, 49, 11, 43А, 23, 33, 39, 17, 25, 31А, 21, 31Б, 29/1, 53, 17А, 41а, 45, 19

Василия Кандинского улица 10, 12а, 8, 1а, 4б, 14, 27, 19, 17а, 30, 20а, 18, 21, 9, 2, 28д, 34, 3, 23, 26, 1, 36А, 4а, 15, 14а, 13, 6, 17б, 36, 28а, 12, 5, 22, 20б, 11, 32, 25

Днестровская улица 12, 2Б1, 17, 7, 13, 9, 2в, 3, 15, 5, 16, 2/1, 11, 6, 1, 4, 19а, 19, 14, 2, 10, 8, 2Б/6, 2Д, 2Б, 2а

Добровольского проспект 140

Добровольского проспект 148

Заднепровского улица 32, 12а, 19А, 3А, 16, 26, 15, 10А, 4А, 4, 19, 27, 14, 24, 12, 5, 22, 11, 27а, 131, 25, 23, 10, 22А, 20, 8, 7, 21, 13, 6, 9, 18, 28, 30, 17, 5А

Колонтаевская улица 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Косвенная улица 26г, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

Кустанайская улица 18, 3А, 2, 26, 16, 6, 14а, 12, 24, 2А, 28, 22, 10, 20, 8, 14, 4, 5, 3, 20Б

Луговая улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14 Б, 50 А, 13, 57 А, 16 А, 35А, 6а, 9А, 1А, 10А, 14а, 6б, 15 А, 16 Б, 50 Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Маршала Малиновского улица 18А, 18В, 18Б

Махачкалинская улица 3, 5, 1А, 1, 2

Овидиопольская дорога Полностью

Овидиопольская улица 9А, 7Г, 14, 7А, 24, 8, 1А, 20, 3, 24А, 7, 9, 18А, 16, 1в, 6, 22, 5а, 11, 26А, 2, 1, 12, 13, 26 а, 7Б, 5, 1Б, 11А, 26, 14А, 15, 26-А, 24-Б, 7В, 4, 10, 20-А, 18, 1/1

Овидиопольский переулок 1, 2, 3, 4, 7, 2А, 5, 3А, 4А

Остапа Вишни улица 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 6А, 11А, 5Б, 18а, 5А, 42А, 38, 42, 44, 21Б

Педагогическая улица 46А, 46-А, 46

Прирельсовая улица 29-А, 42-А, 29, 31, 40Б, 29В, 50, 27, 42А, 40-А, 40, 44, 23, 48, 40-Б, 46, 21, 25

Разумовская улица 58, 60

Раскидайловская улица 63, 65

Самолётная улица 22

Семена Палия улица 130

Семена Палия улица 126

Сенная улица 3А, 1, 3, 9, 11, 15, 9а

Столбовая улица 17, 17/1, 24/11, 24Б, 24, 22, 26, 24а, 20А, 15В, 15Б, 15Д, 20

Суперфосфатная улица 40А, 3, 4, 5, 1\2, 17а, 9б, 17Б, 6, 9А, 3Б, 3В, 23А, 16А, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40

Танкистов улица 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 24б, 56б, 83б, 37-Б, 4а, 11, 56А, 65-А, 37-А, 75Б, 83а, 24-А, 75-А, 19Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 56в

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

3-я линия Лиманчик 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

Дача Ковалевского улица 142, 140/9, 140/12, 140/11, 140/8, 140/14, 1406, 140/13, 140/5, 107109, 140/7

переулок Амундсена 9, 11

Фото: dnepr.info

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!