Массовое отключение света в Одессе 18 марта: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1582 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 18 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Кустанайський провулок 1, 2

1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19а, 44а, 6а, 36а, 12а, 32_2, 42б, 18, 15А, 26, 5А, 38, 42, 32, 21, 22, 36, 40, 34, 44, 19, 24, 30

10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

10-я улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3а, 3Б, 7, 1А, 5а, 1Б, 10А, 8, 9, 10, 11, 12, 14

11-я Суворовская улица 1

13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 5а, 7, 14а, 11а, 10а, 31а, 3а, 39а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Кустанайський провулок 2а, 2, 4

2-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 18а, 1а, 3а, 32, 26а, 22а, 34, 16а

2-я Пересыпская улица 32, 34

3-й Балтский переулок 1, 2, 5А, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Наличный переулок 31А

3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 5б, 14, 16а, 24а, 18а, 32а, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27

3-я Садовая улица 9А, 9

3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

3-я Суворовская улица 109_2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 109а, 8, 109_1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1

5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12, 13, 12а, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 8, 10, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 3, 8А, 5, 9б, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 12а

7-й Черноморский переулок 2, 3, 6, 7, 6А

7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта улица 80А, 99А, 77_5, 77К, 77в, 776, 774, 77Е, 77_1, 771, 60, 67А, 73, 66, 50, 48, 71, 42, 63, 46А, 46, 67Б, 52, 75, 56, 44, 95, 96, 90, 76, 77Д, 88, 83, 81А, 93, 74а, 80, 82, 99, 101, 94, 95А, 100, 89, 72, 85, 84, 79, 103, 91, 92, 74Б, 97, 77, 85А, 87, 86, 74, 81, 78

8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

9-я улица 3, 4, 5, 6, 13А, 6А, 7а, 6б, 15А, 12а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Балковская улица 42, 40А, 31, 38Б

Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

Днестровская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2/1, 12, 2в, 19а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2а

Жевахова гора 22, 30, 81

Жевахова улица 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 11_1, 43_1, 61а, 21а, 49_1, 53_3, 53_2, 45_2, 13, 43, 37_39, 57, 49, 23, 39, 25, 27, 67, 17, 33, 19, 61, 45, 55, 21, 59, 47, 51, 35, 41, 32, 29, 53

КРАСНОСІЛКА Полностью

Кузнечная улица 39, 41, 43, 49, 51, 55

Кустанайская улица 5, 3А, 3

Локомотивная улица 1, 3, 7, 9, 15, 23а, 1а, 17, 21, 25, 27

Матюшенко улица 25, 26, 27, 29, 30, 51а, 53а, 40б, 57а, 48а, 28А, 27А, 31, 44_46, 50б, 36а, 32а, 41б, 34Б, 31А, 29Б, 35А, 51б, 58а, 28Б, 40а, 41а, 39б, 34А, 30Б, 50а, 48б, 49б, 32б, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Мациевской улица 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44

Овидиопольская дорога Полностью

Овидиопольская улица 20-А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14А, 9А, 11А, 7А, 26-А, 7Г, 7Б, 26 а, 1Б, 24-Б, 24А, 1/1, 8, 1А, 1в, 5а, 26А, 18А, 7В, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Овидиопольский переулок 2, 3, 4, 7, 2А, 5, 4А, 3А, 1

переулок Нефтяников 9а, 3, 8Б, 4, 4а, 8а, 5, 6, 7, 8, 9

Победы улица 8

Посмитного улица 22

Прирельсовая улица 21, 23, 25, 27, 29, 31, 40, 40-Б, 29В, 42-А, 40Б, 44, 42А, 29-А, 46, 48, 50, 40-А

Профессора Карышковского улица 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12_14, 26, 23Б, 22а, 23А, 4_2, 30а, 17а, 25_27, 8А, 14А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Проценко улица 40, 46, 44а, 42, 44, 48, 42а, 44_1

Рыночная улица 7

Самолётная улица 22

Саши Хорошенко улица 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39а, 47а, 29а, 25б, 32а, 34а, 40б, 25а, 27а, 33а, 41а, 45а, 38, 39б, 30А, 37а, 30Б, 48а, 32б, 48б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 47б

Сенная улица 9а, 3, 3А, 1, 9, 11, 15

Сергея Ядова улица 51, 61а, 53, 55, 59

Слободская улица 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44

Софиевская улица 7а

Торговая улица 3, 8, 10, 1Б, 1, 1А

Черноморский переулок Полностью

Шилова улица 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42а, 35, 36, 37, 38, 40

Ярослава Галана улица 15, 28, 30, 32, 34, 36

Яши Гордиенко улица 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64б, 55а, 46а, 51б, 37а, 51а, 49в, 43б, 52, 43а, 47а, 57а, 50а, 59а, 64а, 55, 48_1, 62, 54, 53, 70, 57, 59, 68, 66, 58, 61, 60, 56.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 78/40, 103, 2/130, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 187, 202, 206, 208, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 248, 257, 258, 262, 264, 268, 270, 8632

1-я линия Марии Демченко 11, 13

1-я Суворовская улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20

12-я Суворовская улица 142/2 д, 1, 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 191, 250

2-й переулок Амундсена 3/4, 6/3

3-й переулок Амундсена 65, 610, 6/2, 6/7

3-я линия Лиманчик 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 6/196, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

3-я Суворовская улица 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31

30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

4-я Суворовская улица 1, 3, 7, 13, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 60, 68, 69, 67А, 64/12, 72, 73, 77, 81, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265, 68А

5-я Суворовская улица Полностью

6-я линия 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Адмиральский проспект 34, 34Г, 36, 35а, 35, 37

Белорусская улица 7/34, 7/37, 22а, 322, 4, 14, 38, 32, 26, 4а, 16а, 22, 12, 14а, 36, 6, 20, 8, 6А, 10, 28, 2, 34, 18

Вершинная улица 16/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31а, 14а, 10А, 13а, 25а, 17, 16/2, 4А, 10б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 10г

Ветрова улица 43

Гетманский переулок 4

Дача Ковалевского улица 142, 132А, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 140/11, 140/8, 140/7, 1406, 140/13, 140/5, 107109, 140/9, 111, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 144/5, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 153/13, 103/16, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 103/3, 103/7, 103/14, 103/17

Марии Демченко улица 12/3в

Мичурина улица 7в, 5а, 3, 34, 3б, 3а4, 3а, 5б, 5

Неделина улица 57А

Николая Огренича улица 1/1, 9б, 1/1А, 6/а, 6/4, 2А, 1/2-А, 11, 1а, 4, 12, 14, 2/3, 1, 2/2, 2Д, 6а, 6, 6/1, 12Б, 9, 9а, 7, 9б1, 7а, 9В, 1/3з

Николая Стражеско 1Б, 2, 4

Ореховая улица 196

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6, 9, 11

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/33165, 1а, 1/24, 255, 152, 254, 195, 201, 164, 218, 1/7, 253, 1/11, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 166, 1\13203, 154, 210, 1/3, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 1В, 207, 1/1, 3/а, 1/5, 3, 2, 9, 3/2, 1, 3а, 4а, 11, 5, 4б, 4, 197

Эстонская улица 3, 10-А, 8а, 6, 5, 4А, 3А, 8, 5а, 1, 6/1, 4, 6а, 2а

Эстонский переулок 4, 1а, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13

Якутская улица 4, 6а, 2, 6, 8, 10.

Фото: pro.cn.ua

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