Массовое отключение света в Одессе 18 марта: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1582 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 18 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- 1-й Кустанайський провулок 1, 2
- 1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19а, 44а, 6а, 36а, 12а, 32_2, 42б, 18, 15А, 26, 5А, 38, 42, 32, 21, 22, 36, 40, 34, 44, 19, 24, 30
- 10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- 10-я улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3а, 3Б, 7, 1А, 5а, 1Б, 10А, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- 11-я Суворовская улица 1
- 13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 5а, 7, 14а, 11а, 10а, 31а, 3а, 39а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
- 2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
- 2-й Кустанайський провулок 2а, 2, 4
- 2-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 18а, 1а, 3а, 32, 26а, 22а, 34, 16а
- 2-я Пересыпская улица 32, 34
- 3-й Балтский переулок 1, 2, 5А, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
- 3-й Наличный переулок 31А
- 3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 5б, 14, 16а, 24а, 18а, 32а, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- 3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27
- 3-я Садовая улица 9А, 9
- 3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
- 3-я Суворовская улица 109_2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 109а, 8, 109_1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109
- 4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11
- 4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
- 4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1
- 5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12, 13, 12а, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 8, 10, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
- 5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- 7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 3, 8А, 5, 9б, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 12а
- 7-й Черноморский переулок 2, 3, 6, 7, 6А
- 7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
- 8 Марта улица 80А, 99А, 77_5, 77К, 77в, 776, 774, 77Е, 77_1, 771, 60, 67А, 73, 66, 50, 48, 71, 42, 63, 46А, 46, 67Б, 52, 75, 56, 44, 95, 96, 90, 76, 77Д, 88, 83, 81А, 93, 74а, 80, 82, 99, 101, 94, 95А, 100, 89, 72, 85, 84, 79, 103, 91, 92, 74Б, 97, 77, 85А, 87, 86, 74, 81, 78
- 8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
- 8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
- 9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- 9-я улица 3, 4, 5, 6, 13А, 6А, 7а, 6б, 15А, 12а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
- Балковская улица 42, 40А, 31, 38Б
- Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10
- Днестровская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2/1, 12, 2в, 19а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2а
- Жевахова гора 22, 30, 81
- Жевахова улица 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 11_1, 43_1, 61а, 21а, 49_1, 53_3, 53_2, 45_2, 13, 43, 37_39, 57, 49, 23, 39, 25, 27, 67, 17, 33, 19, 61, 45, 55, 21, 59, 47, 51, 35, 41, 32, 29, 53
- КРАСНОСІЛКА Полностью
- Кузнечная улица 39, 41, 43, 49, 51, 55
- Кустанайская улица 5, 3А, 3
- Локомотивная улица 1, 3, 7, 9, 15, 23а, 1а, 17, 21, 25, 27
- Матюшенко улица 25, 26, 27, 29, 30, 51а, 53а, 40б, 57а, 48а, 28А, 27А, 31, 44_46, 50б, 36а, 32а, 41б, 34Б, 31А, 29Б, 35А, 51б, 58а, 28Б, 40а, 41а, 39б, 34А, 30Б, 50а, 48б, 49б, 32б, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
- Мациевской улица 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44
- Овидиопольская дорога Полностью
- Овидиопольская улица 20-А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14А, 9А, 11А, 7А, 26-А, 7Г, 7Б, 26 а, 1Б, 24-Б, 24А, 1/1, 8, 1А, 1в, 5а, 26А, 18А, 7В, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26
- Овидиопольский переулок 2, 3, 4, 7, 2А, 5, 4А, 3А, 1
- переулок Нефтяников 9а, 3, 8Б, 4, 4а, 8а, 5, 6, 7, 8, 9
- Победы улица 8
- Посмитного улица 22
- Прирельсовая улица 21, 23, 25, 27, 29, 31, 40, 40-Б, 29В, 42-А, 40Б, 44, 42А, 29-А, 46, 48, 50, 40-А
- Профессора Карышковского улица 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12_14, 26, 23Б, 22а, 23А, 4_2, 30а, 17а, 25_27, 8А, 14А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60
- Проценко улица 40, 46, 44а, 42, 44, 48, 42а, 44_1
- Рыночная улица 7
- Самолётная улица 22
- Саши Хорошенко улица 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39а, 47а, 29а, 25б, 32а, 34а, 40б, 25а, 27а, 33а, 41а, 45а, 38, 39б, 30А, 37а, 30Б, 48а, 32б, 48б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 47б
- Сенная улица 9а, 3, 3А, 1, 9, 11, 15
- Сергея Ядова улица 51, 61а, 53, 55, 59
- Слободская улица 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44
- Софиевская улица 7а
- Торговая улица 3, 8, 10, 1Б, 1, 1А
- Черноморский переулок Полностью
- Шилова улица 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42а, 35, 36, 37, 38, 40
- Ярослава Галана улица 15, 28, 30, 32, 34, 36
- Яши Гордиенко улица 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64б, 55а, 46а, 51б, 37а, 51а, 49в, 43б, 52, 43а, 47а, 57а, 50а, 59а, 64а, 55, 48_1, 62, 54, 53, 70, 57, 59, 68, 66, 58, 61, 60, 56.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 78/40, 103, 2/130, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 187, 202, 206, 208, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 248, 257, 258, 262, 264, 268, 270, 8632
- 1-я линия Марии Демченко 11, 13
- 1-я Суворовская улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20
- 12-я Суворовская улица 142/2 д, 1, 9
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 191, 250
- 2-й переулок Амундсена 3/4, 6/3
- 3-й переулок Амундсена 65, 610, 6/2, 6/7
- 3-я линия Лиманчик 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268
- 3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 6/196, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223
- 3-я Суворовская улица 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31
- 30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
- 4-я Суворовская улица 1, 3, 7, 13, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 60, 68, 69, 67А, 64/12, 72, 73, 77, 81, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265, 68А
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 6-я линия 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Адмиральский проспект 34, 34Г, 36, 35а, 35, 37
- Белорусская улица 7/34, 7/37, 22а, 322, 4, 14, 38, 32, 26, 4а, 16а, 22, 12, 14а, 36, 6, 20, 8, 6А, 10, 28, 2, 34, 18
- Вершинная улица 16/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31а, 14а, 10А, 13а, 25а, 17, 16/2, 4А, 10б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 10г
- Ветрова улица 43
- Гетманский переулок 4
- Дача Ковалевского улица 142, 132А, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 140/11, 140/8, 140/7, 1406, 140/13, 140/5, 107109, 140/9, 111, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 144/5, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 153/13, 103/16, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 103/3, 103/7, 103/14, 103/17
- Марии Демченко улица 12/3в
- Мичурина улица 7в, 5а, 3, 34, 3б, 3а4, 3а, 5б, 5
- Неделина улица 57А
- Николая Огренича улица 1/1, 9б, 1/1А, 6/а, 6/4, 2А, 1/2-А, 11, 1а, 4, 12, 14, 2/3, 1, 2/2, 2Д, 6а, 6, 6/1, 12Б, 9, 9а, 7, 9б1, 7а, 9В, 1/3з
- Николая Стражеско 1Б, 2, 4
- Ореховая улица 196
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6, 9, 11
- переулок Ковалевского 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Просвещения улица 1/33165, 1а, 1/24, 255, 152, 254, 195, 201, 164, 218, 1/7, 253, 1/11, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 166, 1\13203, 154, 210, 1/3, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 1В, 207, 1/1, 3/а, 1/5, 3, 2, 9, 3/2, 1, 3а, 4а, 11, 5, 4б, 4, 197
- Эстонская улица 3, 10-А, 8а, 6, 5, 4А, 3А, 8, 5а, 1, 6/1, 4, 6а, 2а
- Эстонский переулок 4, 1а, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13
- Якутская улица 4, 6а, 2, 6, 8, 10.
Фото: pro.cn.ua
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