Массовое отключение света в Одессе 18 июня: какие улицы останутся без электричества?

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 3319 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 18 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Локомотивный переулок 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20

1-й Соляной переулок 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39а, 37, 39, 47

1-й Соляной переулок 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 8а, 10а, 3а, 2а, 1б, 20, 1а, 24, 26, 28

1-я линия 2-й Лиманчик 7а, 15а, 1, 7, 9, 15

10-я линия 2-й Лиманчик 2

2-й Локомотивный переулок 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

2-й Соляной переулок 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19

2-я линия Лиманчик 7, 15, 21, 35

2-я Суворовская улица 8, 11, 12, 14, 15, 17, 34а, 22, 24, 28, 14а

3-й Железнодорожный переулок 2/1, 6

3-й Локомотивный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 8

3-я линия 2-й Лиманчик 6, 8, 11, 8а, 14б, 6б, 13, 13а, 7б, 6а, 14, 15, 18, 22

3-я Соляной переулок 1, 2, 3

36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

36-я линия 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 25/2, 30/А, 25/1, 13А, 43А, 59а, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

37-я линия 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31а, 3г, 6а, 39а, 29/3, 30/1, 18а, 3/В, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14

39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

4-й переулок Тимирязева 3, 4, 5, 7, 9, 10

4-й Соляной переулок 5, 8, 10, 6а, 4, 6, 7, 9, 13

4-я линия 2-й Лиманчик 7, 8, 9, 10, 7А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22

40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5

41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

42-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16

43-я линия 2, 4, 14а, 6, 12а, 8а, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34

43-я линия 1, 3, 7, 11, 13, 17, 11а, 36

44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

5-й переулок Тимирязева 6, 6а, 2, 9а, 3, 9, 1, 7, 5, 10, 6/2

5-й Соляной переулок 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17

5-й Соляной переулок 7

5-я линия 2-й Лиманчик 5, 6

50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А

54-я линия 1, 3, 5, 7, 15

55-я линия 1, 3, 5, 7

6-й Соляной переулок 5, 6, 8, 10, 5а, 3, 4

6-я линия 2-й Лиманчик 1, 1А

7-й Соляной переулок 22, 20а, 20А/1, 4, 14, 24, 3а

7-я Суворовская улица 43, 49, 51

7-я Суворовская улица 15

9-я линия 2-й Лиманчик 1, 4А, 10, 13

Адмирала Лазарева улица 21, 23, 26, 27, 26а, 33/35, 17/19, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 43

Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б, 18

Атамана Чепиги улица 33, 35

Балковская улица 21, 23, 25, 27, 38, 40

Балтская дорога 153

Бисквитный переулок 16

Боженко улица 1, 3, 6Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Болгарская улица 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 62, 66, 68, 70

Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а

Высокий переулок 2, 4, 6, 11, 20, 12/14, 7

Генерала Цветаева улица 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20/22, 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а

Железнодорожная улица 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 39А, 44/1, 57, 43/45, 21А, 31А, 68А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

Запорожская улица 30, 32А, 20, 22, 23, 24, 32

Канатная улица 130, 132

Лиманная улица 52А, 19, 30, 32, 34, 36, 32А, 36А, 38, 56, 52Б, 52, 50, 58, 40, 42, 44, 54, 60, 48, 46, 62

Лиманная улица 21

Лиманная улица 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 93а, 64А, 162А, 135А, 121, 87/А, 91А, 84А, 102А, 93/А, 139а, 43а, 125/А, 125а, 69А, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164

Лиманный переулок 19, 17а, 9, 13, 17

Лиманный переулок 3, 11А, 3А, 15, 5А, 5

Луцкая улица 65, 67, 69, 71, 73, 75

Луцкая улица 59, 63, 61а, 59а, 61

Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 121а, 7а, 43, 25А, 121б, 133а, 85А, 97/2, 29а, 95А, 97/1, 129а, 119а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135

Люстдорфская дорога 125/4, 125а, 125/2, 125/3, 125/А2, 125/1, 125

Магистральная улица 18А, 31В/1, 6а, 44, 12А, 39А, 20, 31а7, 31, 10, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 27, 19, 4, 31Е, 14, 12б, 9, 30, 28, 18, 3, 17, 31А, 34, 16А, 31\4, 23, 25, 31з, 2, 16, 1, 42, 31В, 15, 26, 8А, 31г, 31Н, 29, 13, 6, 28А, 46, 21, 48, 7, 19А, 24, 21А, 22, 12, 5, 11, 6В, 31д, 50а

Матросский спуск 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А

Налівна 1, 4А, 4

Нескучная улица 57, 52А, 52А14, 52, 59

переулок Александра Стурдзы 6, 8

переулок Гагарина 20

переулок Слепнёва 1, 4

переулок Тимирязева 10В, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2а, 5а, 8Д, 8А, 10Б, 8Б, 10, 4/1, 8Г, 8В, 7а, 8Е, 8Є, 10а, 12, 14, 5б/1

Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 60А, 50, 36/38, 148А, 46а, 64а, 86Б, 58Б, 58а, 138А, 126А, 48а, 42а, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

Победы улица 26а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 26б, 21А, 28а, 43А, 44А, 5А, 45А, 35А, 23А, 37А, 16А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Победы улица 14, 47, 48, 49, 47б, 59А, 79А, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74

Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

Рельефная улица 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35

Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5А, 17А, 15, 12А, 18а, 16, 17, 18, 20, 22, 27

Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Скидановская улица 4, 7, 8, 11

Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83

спуск Ковалевского 1А, 1В, 1, 8, 10

Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14

Столбовая улица 24/11, 24а, 20, 20А, 22, 24Б, 24, 26

Суперфосфатная улица 3В, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 40А, 23А, 16, 3Б, 16А, 9А, 1\2, 9б, 17Б, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 17а

Тираспольское шоссе 21, 25А, 23, 27

Центральная улица 38

Центральная улица 3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Черняховского улица 16, 18, 12Б, 12, 12В, 12А

Шишкина улица 58/1, 60, 58/2, 63, 63в, 63А

Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Локомотивный переулок 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20

1-й Соляной переулок 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 8а, 1а, 1б, 10а, 2а, 39а, 3а, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47

2-й Локомотивный переулок 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

2-й Соляной переулок 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19

3-й Железнодорожный переулок 2/1

3-й Железнодорожный переулок 6

3-й Локомотивный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 8

3-я Соляной переулок 1, 2, 3

4-й Соляной переулок 8, 10, 6а, 4, 5, 6, 7, 9, 13

5-й Соляной переулок 7

5-й Соляной переулок 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17

6-й Соляной переулок 5, 6, 5а, 3, 4, 8, 10

7-й Соляной переулок 20а, 20А/1, 4, 14, 24, 3а, 22

Балтская дорога 153

Железнодорожная улица 21А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31А, 43/45, 68А, 39А, 44/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

Лиманная улица 19, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 69А, 32А, 125/А, 52Б, 139а, 125а, 52А, 93/А, 99, 87/А, 93а, 135А, 43а, 36А, 91А, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141

Лиманная улица 21, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 64А, 162А, 84А, 102А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164

Лиманный переулок 5, 17а, 9, 13, 17, 19

Лиманный переулок 3, 11А, 3А, 15, 5А

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 2-й Лиманчик 7а, 15а, 1, 7, 9, 15

10-я линия 2-й Лиманчик 2

2-я линия Лиманчик 7, 15, 21, 35

2-я Суворовская улица 8, 11, 14а, 12, 34а, 14, 15, 17, 22, 24, 28

3-я линия 2-й Лиманчик 6, 8, 11, 7б, 8а, 6б, 13, 13а, 14б, 6а, 14, 15, 18, 22

36-я линия 13, 16, 17, 18, 19, 13А, 20, 21, 22, 23, 24

36-я линия 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 25/2, 59а, 25/1, 43А, 30/А, 57, 59

36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

37-я линия 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31а, 3г, 6а, 39а, 29/3, 30/1, 18а, 3/В, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14

39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

4-я линия 2-й Лиманчик 7, 8, 9, 10, 7А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22

40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5

41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

42-я линия 1, 2, 6А, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16

43-я линия 2, 4, 14а, 6, 12а, 8а, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34

43-я линия 1, 3, 7, 11, 13, 17, 11а, 36

44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

5-я линия 2-й Лиманчик 5, 6

50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А

54-я линия 1, 3, 5, 7, 15

55-я линия 1, 3, 5, 7

6-я линия 2-й Лиманчик 1, 1А

7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51

9-я линия 2-й Лиманчик 1, 4А, 10, 13

Атамана Чепиги улица 33, 35

Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а

Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а

Луцкая улица 59, 63, 61а, 59а, 61, 25А

Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29а, 27, 29, 7а

Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А

Налівна 1, 4А, 4

Песочная улица 1, 2, 3, 4

Песочная улица 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 64а, 58Б, 56, 148А, 126А, 86Б, 58а, 48а, 60А, 46а, 138А, 42а, 36/38, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

Победы улица 26а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 26б, 21А, 28а, 43А, 44А, 5А, 45А, 35А, 23А, 37А, 16А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Победы улица 14, 47, 48, 49, 47б, 59А, 79А, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74

Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83

Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14

Центральная улица 38

Центральная улица 3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а

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