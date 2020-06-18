Новости Одессы и Одесской области

Массовое отключение света в Одессе 18 июня: какие улицы останутся без электричества?

Массовое отключение света в Одессе 18 июня: какие улицы останутся без электричества?

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 3319 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 18 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Локомотивный переулок 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20
  • 1-й Соляной переулок 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39а, 37, 39, 47
  • 1-й Соляной переулок 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 8а, 10а, 3а, 2а, 1б, 20, 1а, 24, 26, 28
  • 1-я линия 2-й Лиманчик 7а, 15а, 1, 7, 9, 15
  • 10-я линия 2-й Лиманчик 2
  • 2-й Локомотивный переулок 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
  • 2-й Соляной переулок 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19
  • 2-я линия Лиманчик 7, 15, 21, 35
  • 2-я Суворовская улица 8, 11, 12, 14, 15, 17, 34а, 22, 24, 28, 14а
  • 3-й Железнодорожный переулок 2/1, 6
  • 3-й Локомотивный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 8
  • 3-я линия 2-й Лиманчик 6, 8, 11, 8а, 14б, 6б, 13, 13а, 7б, 6а, 14, 15, 18, 22
  • 3-я Соляной переулок 1, 2, 3
  • 36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
  • 36-я линия 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 25/2, 30/А, 25/1, 13А, 43А, 59а, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
  • 37-я линия 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31а, 3г, 6а, 39а, 29/3, 30/1, 18а, 3/В, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
  • 38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
  • 39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
  • 4-й переулок Тимирязева 3, 4, 5, 7, 9, 10
  • 4-й Соляной переулок 5, 8, 10, 6а, 4, 6, 7, 9, 13
  • 4-я линия 2-й Лиманчик 7, 8, 9, 10, 7А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22
  • 40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5
  • 41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
  • 42-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
  • 43-я линия 2, 4, 14а, 6, 12а, 8а, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34
  • 43-я линия 1, 3, 7, 11, 13, 17, 11а, 36
  • 44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
  • 45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
  • 46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
  • 47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
  • 48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
  • 49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
  • 5-й переулок Тимирязева 6, 6а, 2, 9а, 3, 9, 1, 7, 5, 10, 6/2
  • 5-й Соляной переулок 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17
  • 5-й Соляной переулок 7
  • 5-я линия 2-й Лиманчик 5, 6
  • 50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
  • 51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
  • 52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
  • 53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
  • 54-я линия 1, 3, 5, 7, 15
  • 55-я линия 1, 3, 5, 7
  • 6-й Соляной переулок 5, 6, 8, 10, 5а, 3, 4
  • 6-я линия 2-й Лиманчик 1, 1А
  • 7-й Соляной переулок 22, 20а, 20А/1, 4, 14, 24, 3а
  • 7-я Суворовская улица 43, 49, 51
  • 7-я Суворовская улица 15
  • 9-я линия 2-й Лиманчик 1, 4А, 10, 13
  • Адмирала Лазарева улица 21, 23, 26, 27, 26а, 33/35, 17/19, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 43
  • Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б, 18
  • Атамана Чепиги улица 33, 35
  • Балковская улица 21, 23, 25, 27, 38, 40
  • Балтская дорога 153
  • Бисквитный переулок 16
  • Боженко улица 1, 3, 6Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
  • Болгарская улица 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 62, 66, 68, 70
  • Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
  • Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
  • Высокий переулок 2, 4, 6, 11, 20, 12/14, 7
  • Генерала Цветаева улица 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20/22, 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34
  • Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
  • Железнодорожная улица 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 39А, 44/1, 57, 43/45, 21А, 31А, 68А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
  • Запорожская улица 30, 32А, 20, 22, 23, 24, 32
  • Канатная улица 130, 132
  • Лиманная улица 52А, 19, 30, 32, 34, 36, 32А, 36А, 38, 56, 52Б, 52, 50, 58, 40, 42, 44, 54, 60, 48, 46, 62
  • Лиманная улица 21
  • Лиманная улица 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 93а, 64А, 162А, 135А, 121, 87/А, 91А, 84А, 102А, 93/А, 139а, 43а, 125/А, 125а, 69А, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164
  • Лиманный переулок 19, 17а, 9, 13, 17
  • Лиманный переулок 3, 11А, 3А, 15, 5А, 5
  • Луцкая улица 65, 67, 69, 71, 73, 75
  • Луцкая улица 59, 63, 61а, 59а, 61
  • Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 121а, 7а, 43, 25А, 121б, 133а, 85А, 97/2, 29а, 95А, 97/1, 129а, 119а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135
  • Люстдорфская дорога 125/4, 125а, 125/2, 125/3, 125/А2, 125/1, 125
  • Магистральная улица 18А, 31В/1, 6а, 44, 12А, 39А, 20, 31а7, 31, 10, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 27, 19, 4, 31Е, 14, 12б, 9, 30, 28, 18, 3, 17, 31А, 34, 16А, 31\4, 23, 25, 31з, 2, 16, 1, 42, 31В, 15, 26, 8А, 31г, 31Н, 29, 13, 6, 28А, 46, 21, 48, 7, 19А, 24, 21А, 22, 12, 5, 11, 6В, 31д, 50а
  • Матросский спуск 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
  • Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
  • Налівна 1, 4А, 4
  • Нескучная улица 57, 52А, 52А14, 52, 59
  • переулок Александра Стурдзы 6, 8
  • переулок Гагарина 20
  • переулок Слепнёва 1, 4
  • переулок Тимирязева 10В, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2а, 5а, 8Д, 8А, 10Б, 8Б, 10, 4/1, 8Г, 8В, 7а, 8Е, 8Є, 10а, 12, 14, 5б/1
  • Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 60А, 50, 36/38, 148А, 46а, 64а, 86Б, 58Б, 58а, 138А, 126А, 48а, 42а, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
  • Победы улица 26а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 26б, 21А, 28а, 43А, 44А, 5А, 45А, 35А, 23А, 37А, 16А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
  • Победы улица 14, 47, 48, 49, 47б, 59А, 79А, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
  • Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
  • Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
  • Рельефная улица 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
  • Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5А, 17А, 15, 12А, 18а, 16, 17, 18, 20, 22, 27
  • Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
  • Скидановская улица 4, 7, 8, 11
  • Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
  • спуск Ковалевского 1А, 1В, 1, 8, 10
  • Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
  • Столбовая улица 24/11, 24а, 20, 20А, 22, 24Б, 24, 26
  • Суперфосфатная улица 3В, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 40А, 23А, 16, 3Б, 16А, 9А, 1\2, 9б, 17Б, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 17а
  • Тираспольское шоссе 21, 25А, 23, 27
  • Центральная улица 38
  • Центральная улица 3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
  • Черняховского улица 16, 18, 12Б, 12, 12В, 12А
  • Шишкина улица 58/1, 60, 58/2, 63, 63в, 63А
  • Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Локомотивный переулок 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20
  • 1-й Соляной переулок 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 8а, 1а, 1б, 10а, 2а, 39а, 3а, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47
  • 2-й Локомотивный переулок 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
  • 2-й Соляной переулок 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19
  • 3-й Железнодорожный переулок 2/1
  • 3-й Железнодорожный переулок 6
  • 3-й Локомотивный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 8
  • 3-я Соляной переулок 1, 2, 3
  • 4-й Соляной переулок 8, 10, 6а, 4, 5, 6, 7, 9, 13
  • 5-й Соляной переулок 7
  • 5-й Соляной переулок 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17
  • 6-й Соляной переулок 5, 6, 5а, 3, 4, 8, 10
  • 7-й Соляной переулок 20а, 20А/1, 4, 14, 24, 3а, 22
  • Балтская дорога 153
  • Железнодорожная улица 21А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31А, 43/45, 68А, 39А, 44/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
  • Лиманная улица 19, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 69А, 32А, 125/А, 52Б, 139а, 125а, 52А, 93/А, 99, 87/А, 93а, 135А, 43а, 36А, 91А, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141
  • Лиманная улица 21, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 64А, 162А, 84А, 102А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164
  • Лиманный переулок 5, 17а, 9, 13, 17, 19
  • Лиманный переулок 3, 11А, 3А, 15, 5А

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я линия 2-й Лиманчик 7а, 15а, 1, 7, 9, 15
  • 10-я линия 2-й Лиманчик 2
  • 2-я линия Лиманчик 7, 15, 21, 35
  • 2-я Суворовская улица 8, 11, 14а, 12, 34а, 14, 15, 17, 22, 24, 28
  • 3-я линия 2-й Лиманчик 6, 8, 11, 7б, 8а, 6б, 13, 13а, 14б, 6а, 14, 15, 18, 22
  • 36-я линия 13, 16, 17, 18, 19, 13А, 20, 21, 22, 23, 24
  • 36-я линия 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 25/2, 59а, 25/1, 43А, 30/А, 57, 59
  • 36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
  • 37-я линия 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31а, 3г, 6а, 39а, 29/3, 30/1, 18а, 3/В, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
  • 38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
  • 39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
  • 4-я линия 2-й Лиманчик 7, 8, 9, 10, 7А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22
  • 40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5
  • 41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
  • 42-я линия 1, 2, 6А, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16
  • 43-я линия 2, 4, 14а, 6, 12а, 8а, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34
  • 43-я линия 1, 3, 7, 11, 13, 17, 11а, 36
  • 44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
  • 45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
  • 46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
  • 47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
  • 48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
  • 49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
  • 5-я линия 2-й Лиманчик 5, 6
  • 50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
  • 51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
  • 52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
  • 53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
  • 54-я линия 1, 3, 5, 7, 15
  • 55-я линия 1, 3, 5, 7
  • 6-я линия 2-й Лиманчик 1, 1А
  • 7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51
  • 9-я линия 2-й Лиманчик 1, 4А, 10, 13
  • Атамана Чепиги улица 33, 35
  • Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
  • Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
  • Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
  • Луцкая улица 59, 63, 61а, 59а, 61, 25А
  • Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29а, 27, 29, 7а
  • Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
  • Налівна 1, 4А, 4
  • Песочная улица 1, 2, 3, 4
  • Песочная улица 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 64а, 58Б, 56, 148А, 126А, 86Б, 58а, 48а, 60А, 46а, 138А, 42а, 36/38, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
  • Победы улица 26а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 26б, 21А, 28а, 43А, 44А, 5А, 45А, 35А, 23А, 37А, 16А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
  • Победы улица 14, 47, 48, 49, 47б, 59А, 79А, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
  • Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
  • Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
  • Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
  • Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
  • Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
  • Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
  • Центральная улица 38
  • Центральная улица 3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
  • Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить