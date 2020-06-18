Массовое отключение света в Одессе 18 июня: какие улицы останутся без электричества?

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 3319 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 18 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Локомотивный переулок 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20
- 1-й Соляной переулок 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39а, 37, 39, 47
- 1-й Соляной переулок 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 8а, 10а, 3а, 2а, 1б, 20, 1а, 24, 26, 28
- 1-я линия 2-й Лиманчик 7а, 15а, 1, 7, 9, 15
- 10-я линия 2-й Лиманчик 2
- 2-й Локомотивный переулок 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
- 2-й Соляной переулок 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19
- 2-я линия Лиманчик 7, 15, 21, 35
- 2-я Суворовская улица 8, 11, 12, 14, 15, 17, 34а, 22, 24, 28, 14а
- 3-й Железнодорожный переулок 2/1, 6
- 3-й Локомотивный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 8
- 3-я линия 2-й Лиманчик 6, 8, 11, 8а, 14б, 6б, 13, 13а, 7б, 6а, 14, 15, 18, 22
- 3-я Соляной переулок 1, 2, 3
- 36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- 36-я линия 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 25/2, 30/А, 25/1, 13А, 43А, 59а, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
- 37-я линия 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31а, 3г, 6а, 39а, 29/3, 30/1, 18а, 3/В, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
- 38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
- 39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
- 4-й переулок Тимирязева 3, 4, 5, 7, 9, 10
- 4-й Соляной переулок 5, 8, 10, 6а, 4, 6, 7, 9, 13
- 4-я линия 2-й Лиманчик 7, 8, 9, 10, 7А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22
- 40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5
- 41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
- 42-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
- 43-я линия 2, 4, 14а, 6, 12а, 8а, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34
- 43-я линия 1, 3, 7, 11, 13, 17, 11а, 36
- 44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
- 45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
- 46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
- 47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
- 48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- 49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- 5-й переулок Тимирязева 6, 6а, 2, 9а, 3, 9, 1, 7, 5, 10, 6/2
- 5-й Соляной переулок 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17
- 5-й Соляной переулок 7
- 5-я линия 2-й Лиманчик 5, 6
- 50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
- 51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
- 52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
- 53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
- 54-я линия 1, 3, 5, 7, 15
- 55-я линия 1, 3, 5, 7
- 6-й Соляной переулок 5, 6, 8, 10, 5а, 3, 4
- 6-я линия 2-й Лиманчик 1, 1А
- 7-й Соляной переулок 22, 20а, 20А/1, 4, 14, 24, 3а
- 7-я Суворовская улица 43, 49, 51
- 7-я Суворовская улица 15
- 9-я линия 2-й Лиманчик 1, 4А, 10, 13
- Адмирала Лазарева улица 21, 23, 26, 27, 26а, 33/35, 17/19, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 43
- Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б, 18
- Атамана Чепиги улица 33, 35
- Балковская улица 21, 23, 25, 27, 38, 40
- Балтская дорога 153
- Бисквитный переулок 16
- Боженко улица 1, 3, 6Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- Болгарская улица 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 62, 66, 68, 70
- Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
- Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
- Высокий переулок 2, 4, 6, 11, 20, 12/14, 7
- Генерала Цветаева улица 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20/22, 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34
- Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
- Железнодорожная улица 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 39А, 44/1, 57, 43/45, 21А, 31А, 68А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
- Запорожская улица 30, 32А, 20, 22, 23, 24, 32
- Канатная улица 130, 132
- Лиманная улица 52А, 19, 30, 32, 34, 36, 32А, 36А, 38, 56, 52Б, 52, 50, 58, 40, 42, 44, 54, 60, 48, 46, 62
- Лиманная улица 21
- Лиманная улица 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 93а, 64А, 162А, 135А, 121, 87/А, 91А, 84А, 102А, 93/А, 139а, 43а, 125/А, 125а, 69А, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164
- Лиманный переулок 19, 17а, 9, 13, 17
- Лиманный переулок 3, 11А, 3А, 15, 5А, 5
- Луцкая улица 65, 67, 69, 71, 73, 75
- Луцкая улица 59, 63, 61а, 59а, 61
- Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 121а, 7а, 43, 25А, 121б, 133а, 85А, 97/2, 29а, 95А, 97/1, 129а, 119а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135
- Люстдорфская дорога 125/4, 125а, 125/2, 125/3, 125/А2, 125/1, 125
- Магистральная улица 18А, 31В/1, 6а, 44, 12А, 39А, 20, 31а7, 31, 10, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 27, 19, 4, 31Е, 14, 12б, 9, 30, 28, 18, 3, 17, 31А, 34, 16А, 31\4, 23, 25, 31з, 2, 16, 1, 42, 31В, 15, 26, 8А, 31г, 31Н, 29, 13, 6, 28А, 46, 21, 48, 7, 19А, 24, 21А, 22, 12, 5, 11, 6В, 31д, 50а
- Матросский спуск 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
- Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
- Налівна 1, 4А, 4
- Нескучная улица 57, 52А, 52А14, 52, 59
- переулок Александра Стурдзы 6, 8
- переулок Гагарина 20
- переулок Слепнёва 1, 4
- переулок Тимирязева 10В, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2а, 5а, 8Д, 8А, 10Б, 8Б, 10, 4/1, 8Г, 8В, 7а, 8Е, 8Є, 10а, 12, 14, 5б/1
- Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 60А, 50, 36/38, 148А, 46а, 64а, 86Б, 58Б, 58а, 138А, 126А, 48а, 42а, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
- Победы улица 26а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 26б, 21А, 28а, 43А, 44А, 5А, 45А, 35А, 23А, 37А, 16А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
- Победы улица 14, 47, 48, 49, 47б, 59А, 79А, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
- Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
- Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
- Рельефная улица 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
- Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5А, 17А, 15, 12А, 18а, 16, 17, 18, 20, 22, 27
- Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- Скидановская улица 4, 7, 8, 11
- Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
- спуск Ковалевского 1А, 1В, 1, 8, 10
- Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
- Столбовая улица 24/11, 24а, 20, 20А, 22, 24Б, 24, 26
- Суперфосфатная улица 3В, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 40А, 23А, 16, 3Б, 16А, 9А, 1\2, 9б, 17Б, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 17а
- Тираспольское шоссе 21, 25А, 23, 27
- Центральная улица 38
- Центральная улица 3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
- Черняховского улица 16, 18, 12Б, 12, 12В, 12А
- Шишкина улица 58/1, 60, 58/2, 63, 63в, 63А
- Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а
С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Локомотивный переулок 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20
- 1-й Соляной переулок 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 8а, 1а, 1б, 10а, 2а, 39а, 3а, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47
- 2-й Локомотивный переулок 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
- 2-й Соляной переулок 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19
- 3-й Железнодорожный переулок 2/1
- 3-й Железнодорожный переулок 6
- 3-й Локомотивный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 8
- 3-я Соляной переулок 1, 2, 3
- 4-й Соляной переулок 8, 10, 6а, 4, 5, 6, 7, 9, 13
- 5-й Соляной переулок 7
- 5-й Соляной переулок 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17
- 6-й Соляной переулок 5, 6, 5а, 3, 4, 8, 10
- 7-й Соляной переулок 20а, 20А/1, 4, 14, 24, 3а, 22
- Балтская дорога 153
- Железнодорожная улица 21А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31А, 43/45, 68А, 39А, 44/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
- Лиманная улица 19, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 69А, 32А, 125/А, 52Б, 139а, 125а, 52А, 93/А, 99, 87/А, 93а, 135А, 43а, 36А, 91А, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141
- Лиманная улица 21, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 64А, 162А, 84А, 102А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164
- Лиманный переулок 5, 17а, 9, 13, 17, 19
- Лиманный переулок 3, 11А, 3А, 15, 5А
С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 2-й Лиманчик 7а, 15а, 1, 7, 9, 15
- 10-я линия 2-й Лиманчик 2
- 2-я линия Лиманчик 7, 15, 21, 35
- 2-я Суворовская улица 8, 11, 14а, 12, 34а, 14, 15, 17, 22, 24, 28
- 3-я линия 2-й Лиманчик 6, 8, 11, 7б, 8а, 6б, 13, 13а, 14б, 6а, 14, 15, 18, 22
- 36-я линия 13, 16, 17, 18, 19, 13А, 20, 21, 22, 23, 24
- 36-я линия 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 25/2, 59а, 25/1, 43А, 30/А, 57, 59
- 36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- 37-я линия 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31а, 3г, 6а, 39а, 29/3, 30/1, 18а, 3/В, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
- 38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
- 39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
- 4-я линия 2-й Лиманчик 7, 8, 9, 10, 7А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22
- 40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5
- 41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
- 42-я линия 1, 2, 6А, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16
- 43-я линия 2, 4, 14а, 6, 12а, 8а, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34
- 43-я линия 1, 3, 7, 11, 13, 17, 11а, 36
- 44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
- 45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
- 46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
- 47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
- 48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- 49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- 5-я линия 2-й Лиманчик 5, 6
- 50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
- 51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
- 52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
- 53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
- 54-я линия 1, 3, 5, 7, 15
- 55-я линия 1, 3, 5, 7
- 6-я линия 2-й Лиманчик 1, 1А
- 7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51
- 9-я линия 2-й Лиманчик 1, 4А, 10, 13
- Атамана Чепиги улица 33, 35
- Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
- Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
- Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
- Луцкая улица 59, 63, 61а, 59а, 61, 25А
- Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29а, 27, 29, 7а
- Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
- Налівна 1, 4А, 4
- Песочная улица 1, 2, 3, 4
- Песочная улица 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 64а, 58Б, 56, 148А, 126А, 86Б, 58а, 48а, 60А, 46а, 138А, 42а, 36/38, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
- Победы улица 26а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 26б, 21А, 28а, 43А, 44А, 5А, 45А, 35А, 23А, 37А, 16А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
- Победы улица 14, 47, 48, 49, 47б, 59А, 79А, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
- Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
- Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
- Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
- Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
- Центральная улица 38
- Центральная улица 3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
- Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а