Массовое отключение света в Одессе 17 апреля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1423 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 17 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Адмирала Лазарева улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 67А, 12/а, 6Б, 53А, 8А, 2а, 47, 6А, 23А, 16А, 2б, 35а, 49, 51, 67, 71
- Багрицкого улица 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-Б, 19А, 19, 39А, 14Б, 15А, 37А, 14А, 31, 21А, 37, 21, 23, 25, 38, 39, 35, 29, 20, 27, 33
- Гагарина улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 19а, 2а, 76Б, 49А, 49Б, 8А, 25_А, 22А, 80, 43а, 76а, 92а, 32А, 23б, 2Г, 61А, 65А, 7А, 59А, 53а, 23А, 27А, 18А, 24А, 8Б, 11А, 68А, 2к, 2Б, 90, 13А, 92, 98, 86, 96, 84, 88, 82, 100, 94
- Горького улица (Усатово) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1б, 4а, 2а, 14б, 11, 12, 14, 18, 20, 22
- Канатная улица 95, 97, 101, 102, 103, 100/5, 100/3, 100/4, 102/1, 102/5, 102/2, 971, 102/3, 102/4
- Кедровый переулок 1, 15, 17, 1а
- Кибальчича улица 1, 3, 4, 5, 7А, 8А, 6, 5А, 3А, 9А, 7, 8, 9, 10
- Комсомольская улица (Усатово) 44, 8А, 48, 38, 42/а, 36, 50А, 45, 44А, 36А, 52, 60А, 38а, 2А, 58, 60, 41, 64, 62, 42а, 2, 56, 43, 84, 40, 50, 36б, 68, 88, 66, 26, 16А, 15, 7, 5В, 30, 6, 9, 54, 9А, 19а, 21, 22, 11, 35, 5а, 14а, 5б, 12, 5, 29, 32, 16, 30а, 4А, 20, 31, 19, 27, 14, 24, 7А, 4, 25, 35Б, 3, 18, 13, 1, 28, 17, 33, 8, 23, 34, 10, 13а
- КРАСНОСІЛКА Полностью
- Красный переулок 1а, 11а, 12, 5, 2а, 4, 11, 2б, 10, 9а, 9, 6, 14, 17, 3, 13а, 4а, 3а, 16, 15, 7, 13, 14а, 2
- Кристаловского улица 3Б, 3а
- Луганская улица 2, 4, 14А, 12А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Лысенко улица 16, 12а, 1б, 42, 18б, 10а, 52, 7, 46, 48, 27а, 18а, 21, 6, 13, 15, 2в, 12, 5, 2г, 24, 11, 22, 2а, 26а, 10, 2б, 44, 23, 8, 15а, 27, 19, 1а, 4, 50, 14, 25а, 3, 9а, 17, 22а, 24а, 9, 18, 25, 2, 20
- Маршала Малиновского улица 4, 14, 28, 14А, 6, 8, 10, 12
- Михаила Грушевского улица 34, 1в, 28, 26а, 18, 48б, 40, 30б, 2, 16а, 24, 30а, 48в, 14, 50, 4, 6а, 20, 16б, 16, 32, 42, 22, 12, 30, 6, 46, 26, 24а, 38, 36, 48, 44, 10, 8, 48а, 52, 1б, 47а, 7, 19а, 45, 53, 13, 65, 27, 49, 51, 5, 11, 5а, 37, 23, 57, 15а, 19, 31, 9, 21, 33, 3, 17, 39, 25, 1г, 15, 45а, 23а, 29, 41, 18а
- Овражный переулок 6А, 4, 6, 8, 18а, 10, 12, 14, 16, 18, 10/3
- Озерный переулок 1А
- переулок Александра Юрженка 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 2А, 15, 2В, 1А, 10А, 19/2, 16, 17, 19, 20, 17А
- ПРИЛІМАННА 3
- Тихий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 9а, 24а, 20, 12а, 5б, 5д, 14а, 17а, 16а, 5а, 2а, 7а, 22, 24, 26, 28, 30, 26а
- Цветочный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5а, 4Б, 21А, 16А, 14, 6Е, 6А, 6В, 5/2, 15, 16, 17, 18, 6Б
- Цегельнозаводська 1, 4, 12, 14, 16, 10А, 12а, 18, 20, 21, 22, 4/3
- Чкалова улица (Усатово) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 21а, 64а, 50Б, 66А, 60а, 44/а, 38а, 50А, 54г, 40, 62А, 29а, 54а, 33в, 33а, 27А, 27б, 2а, 35а, 61А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 72
- Якова Бреуса улица 7, 7А
С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-й Куликовский переулок 6, 7, 3А, 4А, 4в
- Морская улица 5/2
- Отрадная улица 5, 6, 7, 8, 9, 12
- Пироговская улица 27а, 27
- Уютная улица 1, 12
- Ясная улица 3, 4, 8, 9, 10
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Вильямса улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28Б, 26/3, 1в, 28А, 3А, 2Б, 20/1, 26Б, 16/1, 3б, 24б4, 26В, 32А, 2А, 30а, 16-А, 5А, 19Б, 15Б, 26А, 1Б, 24В, 26/6, 30, 5Б, 1а, 24Б, 19а, 32/1, 13а, 32, 34, 41, 15А
- Дача Ковалевского улица 14А, 2, 20, 48А, 61/3, 83/2, 83/7, 52А, 83/3, 73а, 83/8, 34А, 83/6, 81Ж/, 89/1, 81Е/30, 38А, 58/2, 81/15, 81д/27, 47А, 83/1, 66А, 43А, 83/4, 51В, 66/1, 42а, 77/79, 51А, 40А, 40Б, 81м/43, 85/2, 24/8, 41Б, 52/2, 26, 39А, 30А, 67Б, 61/2, 55А, 30б, 63/4, 50А, 48/1, 62А, 61/4, 28Б, 32А, 51/4, 30/1, 69А, 81/1, 63/3, 56А, 63/1, 61В, 81Н, 63/5, 41а, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85
- Магнитогорская улица 20а, 18, 20, 24, 26, 28
- Маячный переулок 1/1
- Николая Гумилева улица 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13а, 15Б, 15-а, 19а, 17-а, 26-б, 9/2, 16б, 16-а, 26А, 15, 14-а, 21-А, 14а/1, 24-а, 13-б, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 2А
- Николая Гумилёва улица 6, 9, 16, 23, 13/1
- Ольгиевская улица 1, 3, 5, 7
- переулок Павлова 3
- Художника Фёдорова улица 14а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12/1, 10-а, 19а, 9/1, 21/1, 17-г, 16б, 17-в, 20/А, 17г-1, 20, 5/7, 19/2, 14/3, 9/2, 8/4, 8ж, 1/2, 18/, 18/9, 18-а, 17-б, 14-а, 9В, 14/2, 19/3, 14/1, 14/5, 17/Д, 5/1, 12-а, 18/1Б, 12а, 17/19, 8е, 14/6, 10-б, 16а, 20/1, 7/1, 17В, 1а, 6а, 21, 31, 33, 35, 37, 192, 6/8
С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Клубничная улица 20
- Клубничный переулок 24/4, 24А, 20, 24/2, 24/3
- Посмитного улица 20, 22, 33
- Фонтанская дорога 59а, 61, 59/1, 59, 63, 59А
Фото: 5 канал
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