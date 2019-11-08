Массовое ДТП в Одесской области: столкнулись 5 автомобилей и автобус

Крупная авария произошла в Сычавке, что возле города Южного. По предварительным данным, погибших нет.

Как сообщает информпортал Южного, при столкновении пяти машин и одного автобуса водитель одного из автомобилей получил ссадины. На место ДТП прибыла скорая помощь и полиция.

По предварительной информации, водитель на красном авто направлялся по трассе со стороны Южного и решил пойти на обгон. Выехав на встречную полосу, он не увидел автобус, который направлялся в Южный. Произошло лобовое столкновение. Две машины, которые ехали сзади, не успели отреагировать, из-за чего тоже попали в аварию. В ДТП попали также два автомобиля, которые находились рядом с местом происшествия.

Фото: lan.od.ua, yuzhny.info

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