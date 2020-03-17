Массово затариваются: в Одессе показали пустые полки в крупном торговом центре (фото)

Хлебобулочные изделия, крупы, другие нескоропортящиеся продукты, средства личной гигиены и многое другое стало массово исчезать с полок некоторых одесских ТЦ после того, как городской голова Геннадий Труханов объявил о карантине.

Многие одесские торговые центры, магазины и прочие торговые точки работают как обычно.

Впрочем, собственники некоторых филиалов крупных торговых сетей прислушались к рекомендациям мэра и закрыли заведения. Следует отметить, что закрывать рекомендовано все магазины, кроме продуктовых или тех, где можно приобрести еду и предметы первой необходимости.

В ТЦ «Европа», что на Дерибасовской, закрыто все, кроме магазина с продуктами. Также закрылся один из «МакДональдсов», передает издание «Таймер».

Многие рестораны также ушли на карантин. К примеру, “Тавернетта” в центре города.

Некоторые горожане стали скупать все подряд в крупных одесских ТЦ. Кто-то запаниковал, другие чтобы лишний раз не выходить.

По нашей информации, в супермаркете «METRO» одесситы смели почти все с полок хлебобулочных изделий и круп, в частности, разобрали рис. Также раскупили мыло и другие средства личной гигиены и предметы первой необходимости.

Впрочем, бизнесмены спешат успокоить горожан: запасы товаров регулярно пополняются. А в некоторых супермаркетах подготовили обращение к покупателям с просьбой сохранять спокойствие. Например, в “Сильпо” объявляют о том, что если какого-то товара нет на полке, значит, его просто не успели выложить.

Фото: редакция “ОЖ”, timer-odessa.net, strana.ua

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