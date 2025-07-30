Ключевые моменты:
- Массовые отключения электричества в Одессе 30 июля из-за плановых работ энергетиков;
- Отключения коснутся абонентов Южного, Центрального и Северного РЭС;
- Продлятся до 17:00-20:00 часов, в зависимости от адреса.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- С 9-19 линии 6ст. Люстдорфской дор., 1-50,
- Ак.Вернадского, 73-123,
- Инглези, 1-3,
- Костанди, 174-227,
- Левитана, 72-147.
Работы до 19.00:
- Бачинского, 1-63,
- Геллера, 12-26,
- Штурвальная, 15-21,
- Курбаса, 15-30,
- Бригадная, 23-55,
- Музычка, 7-21,
- Чубаевская, 8-12.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Житомирская, 1-202,
- Аркаса, 1-74,
- Ашхабадская, 1-36,
- Батуринская, 1-60,
- пер. 2й Восточный, 1-9,
- Бессарабская, 2-6,
- Библиотечная, 1-21,
- Болградская, 2-26,
- пер. Гордиевского, 1-25,
- Ветеранов Труда, 1-49,
- Героев Змеиного, 1-79,
- Горизонтальная, 10-60,
- Дальницкое шоссе, 19,
- Хортицкая, 1-62,
- Карпатская, 1-22,
- Кленовая, 25б,54,
- Клиновая, 1-60,
- Крайняя, 3-72,
- Июльская, 1-31,
- Литакова, 44-52,
- Магистральная, 1-58,
- Мирного, 1-32,
- Могилевская, 1-22,
- Молодежная, 1-34,
- пер. Гусака-Гусаченко, 8а/22,
- Нескучная, 1-61,
- Облипиховая, 1-75,
- Патриотическая, 1-76,
- Лещенко, 1-79,
- Умова, 9-122,
- Южная, 27,
- Северная, 1-44,
- Подольская, 2-34,
- Полевая, 1-49,
- Рижская, 1-34,
- Крестьянская, 1-37,
- Сельская, 13а,
- Смоленского, 1-51,
- Солнечная, 1-41,
- Сосюры, 29-82,
- Сталепрокатная, 1-418,
- Творческая, 1-51,
- Тираспольское шоссе, 1-25,
- Уманская, 1-46,
- Урожайная, 3-44,
- Ученическая, 43-61,
- Чумацкая, 103,
- пер. Экономический, 2,
- Фонтанская дор, 39,41,
- переулок Черновицкий, 21-40,
- пр. Л.Украинки, 1.
Работы до 20.00:
- Вадатурского, 79-131,
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Столярского, 4г,
- Фунтового, 42-54,
- пров.Гранатный, 2-8,
- пров.Кордонный, 1-35,
- Прибика, 7-28,
- пров.Малиновский, 7.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- Бродская, 1б,
- Грушевского, 39-40,
- Бродская, 1в.
Работы до 18.00:
- 2 линия на ж/м, 12,
- с 1-6 Садовая, 1-71,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана,
- Донецкая, 1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко, 81-90,
- К. Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- Конноармейская, 1,1а,
- Коровицкого, 115-151,
- Мариупольская, 23-68,
- Кошица, 1-69,
- Летняя, 23-41,
- Малая Садовая, 1-22,
- Неждановой, 30-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Южная дор, 1-73,
- Наклонная, 1-174,
- Светлая, 1-14,
- С.Ядова, 58,
- Узикова, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64-72,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1-5,
- Шполянская, 74-119,
- Штилевая, 2-118,
- Николаевская дор, 65,
- переулок 1-3й Дунаевский, 1-16,
- переулок 1,3й Керченский, 3-11,
- переулок 1й Пересыпьский, 8-14,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3-7,
- переулок Пролетарский, 1-15,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- пр. Князя В.Великого, 52,
- спуск 2й Пересыпьский, 1-23.
Работы до 19.00:
- Бувалкина, 8-18.
Работы до 20.00:
- Альпинистов, 1-24,
- Газовая, 1-21,
- Дорожная, 17-40,
- Каменщиков, 4-309,
- Симиренко, 1-57,
- Озерная, 1-25,
- Республиканская, 7-343,
- Хаджибейская дор., 2-523,
- Шкодова Гора, 2-15,
- пер. 1-3й Нефтяников, 1-18,
- пер. 2-3й Хаджибейский, 1-17.