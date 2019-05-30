Масштабные отключения света запланированы сегодня в Одессе

Северный, Южный и Центральный РЭС планируют сегодня ремонтные работы.

В связи с этим с 09:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия по адресам:

1-й Балтский переулок, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Тупиковый переулок, 1, 2, 4, 5

1-й Ульяновский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

1-й Черноморский переулок, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19а, 19, 15А, 36а, 42б, 44а, 32/2, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

1-я линия, 39А, 1А, 47, 43, 49, 37, 39, 45, 39Б, 21, 8А, 2, 13, 17А, 9, 3, 15, 6, 25, 19А, 7, 21А, 41, 17, 9А, 14, 5, 19, 31, 27, 10, 23, 11, 3А, 4, 35, 19Б, 12, 8,

2-й пер. Тупиковый, 3Б, 13Б, 32, 33

2-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Обильный переулок, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10А, 14а, 4а

2-й переулок Александра Невского, 7В, 7Б

2-й переулок Василия Кандинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

2-й переулок Глазунова, 5

3-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Ульяновский переулок., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15А, 13, 14, 15, 16, 17, 18

3-я Суворовская улица, 109/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 109а, 8, 109/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский переулок, 2, 4, 5, 6, 8, 6/3, 10, 11, 12, 14, 9/11

4-й Ульяновский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 1а

4-я Суворовская улица, 2А1, 1, 2, 1а, 2а, 14а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

5-й Балтский переулок, 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й переулок Василия Кандинского, 14а

5-й Ульяновский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 19А, 7а, 4А, 5а, 13, 14, 15, 16, 17, 19

5-я Суворовская улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский переулок, 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21/а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский переулок, 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

8 Марта улица, 77/5, 42, 77К, 77в, 67Б, 46А, 77Е, 77/1, 44, 77Д, 67А, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 73, 75, 771, 774, 776

Авиаторов переулок, 3, 4, 5а, 17а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Александра Невского улица, 42а, 44, 44-А/1, 46А, 48а, 44а

Берёзовая улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 47А, 17а, 45а, 5А, 15а, 4а, 24б, 24а, 15/2, 10а, 15/3, 22а, 15/1, 35, 39а, 39, 22б, 37, 48, 36, 45, 46, 44, 47, 38, 42, 41, 43, 40

Берёзовый переулок, 1, 2

Большая Арнаутская улица, 93, 95, 97

Большевистский переулок, 3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10

Ванцетти улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 21а, 10а, 42а, 40Б, 40А, 32а, 18а, 28а, 32, 7а, 12а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 52, 54

Васнецова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 16а, 1а, 21, 23, 25, 27

Васнецова переулок, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12а, 4а, 4, 5

Вертелецкого улица, 47-В, 50

Глазунова улица, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 8/1, 5а, 10, 6а, 1а, 7а, 8а, 11, 12, 13, 14, 16

Глазунова переулок, 1а, 3а, 4

Дмитрия Донского улица, 57, 75А, 61-в, 73А, 30, 46, 71, 65а, 36, 48, 61А, 65, 32/3, 63, 69, 32Б, 36/А, 42, 50а, 34а, 73, 32, 71А, 49, 32а, 65Б, 61, 38, 40, 50, 75, 44, 65/1, 67, 34, 56, 78/1, 83, 523, 88, 115, 76, 58, 70А, 111, 95, 101, 100, 75б, 96, 68, 78, 113, 99, 66, 61-а, 94, 109, 64, 80, 81а, 115б, 93, 70б, 60, 82б, 833, 91, 89Б, 107, 96/1, 89а, 64а, 92, 78г, 96а, 84, 72, 79, 54, 95/1, 105, 82а, 90, 75-а, 81, 62а, 832, 74, 102, 96/2, 103, 62, 98/100, 86, 52а, 77, 87, 14, 28, 55, 53, 24/1, 24А, 26, 51а, 51, 55а, 55б, 28А, 85

Жаботинского улица, 81, 48в, 77, 75, 69, 50, 73, 71, 77а, 48-А, 48, 48а, 52, 52ж, 48г, 52а

Жасминная улица, 14а, 11а, 16, 4, 14, 5/1, 12, 5а, 3, 9, 7, 5, 10, 8, 16а, 2, 13, 15, 1, 11, 13а, 13б, 6

Жевахова улица, 4а, 5, 7, 8, 11, 12, 11/1, 4, 9

Канатная улица, 11

Китобойная улица, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 50а, 87а, 70а, 106а, 75б, 102а, 51а, 61б, 81а, 63А, 55а, 77б, 53а, 71А, 65б, 55в, 78а, 65а, 87б, 79Б, 75 а, 57а, 69а, 77Г, 59а, 61а, 49Г, 53/1, 50б, 71, 72, 48а, 82, 106, 76, 96, 88, 100, 108, 90, 86, 98, 104, 110, 102, 94, 87, 77, 81, 78, 85, 75, 91, 79, 83, 73, 80, 93, 74, 84

Левкойная улица, 1а, 13а, 10, 4, 9, 3, 1, 11а, 6, 11, 5, 12, 32В, 23, 25, 28, 8, 25а, 32А, 20, 26, 18а, 32, 16, 15, 32Б, 22, 18, 21, 30, 13, 21а, 14

Линейная улица, 2, 3, 4, 7, 8, 10

Люстдорфская дорога, 63/1, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 89а, 57/59, 73а, 89б, 107, 75б, 69а, 93а, 101А, 115А, 81А, 97а, 75а, 113а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 155, 71а

Новосельского улица, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99

Обильная улица, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 59б, 48а, 60А, 33а/1, 42/1, 68Г, 33в, 45а, 64в, 68а, 64А, 64Б, 52А, 58/2, 36а, 66а, 68-А, 67а, 38/1, 29а, 41в, 89а, 33б, 47а, 64/1, 68/А, 69б, 47Б1, 70А, 41б, 39а, 95а, 68В, 38/2, 59а, 56а, 88а, 67б, 55а, 57а, 57-Б/1, 47Б, 68Б, 69а, 111, 57б, 871, 36В

Петрашевского улица, 23, 31, 33, 39, 41, 76/1, 43, 43а, 76/2, 39/1, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

Планетная улица, 51/А, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 35Б, 48а, 36А, 41/2, 34-Б, 34в, 61А, 56, 79Б, 26а, 35а, 38Г, 47а, 41а, 47б, 81а, 56а, 49а, 43б, 81Б, 97а, 58, 60, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 97, 99, 101

Преображенская улица, 35А, 37

Прорезная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3А, 11а, 21А, 7/1, 2а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Прорезной переулок, 27

Профессора Карышковского улица, 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12/14, 26, 23Б, 22а, 23А, 4/2, 30а, 17а, 25/27, 8А, 14А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Розовая улица, 33а, 1, 2, 3, 20а, 8б, 10а, 38а, 16б, 29а, 40а, 40Б, 28Б, 31а, 28а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 40

Ромашковая улица, 17, 7а, 25, 15, 27А, 21а, 40-В, 19, 27, 28, 33, 40, 36, 53, 46, 30, 42, 17а, 38, 23, 32, 34А, 31/2, 36а, 40Г, 32а, 30а, 31, 34, 40б, 44, 9а, 9, 7, 13, 11, 5, 29

Сакко улица, 14-А, 16а, 11, 24а, 14, 24, 12/1, 20, 10, 22, 11а, 13, 7, 26, 1, 16, 12А, 18а

Тираспольская улица, 6

Тупиковый переулок, 7

Южный переулок, 5, 7/1, 22, 12, 24, 28В, 26А, 6, 7, 16, 1, 26, 14А, 2, 3, 9, 18, 4, 14, 10, 8, 24а, 20, 28.

С 14:00 по 17:00 без света останутся дома по адресам:

1-й Дачный переулок, 11, 5/2, 5а, 16, 1, 5, 1Б, 3а, 1а, 3, 1/10

2-й Дачный переулок, 4, 5/3, 9а, 3, 9, 7, 6, 1, 2, 9/1, 5/2, 5/4, 5/5, 5, 5/1, 9/3

Абрикосовая улица, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 45, 48, 49, 51, 53, 59, 61, 97А, 47А, 105а, 69А, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 95, 97, 99, 101, 103, 105

Абрикосовый переулок, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 3А, 17, 19, 21, 25, 27, 29

Анны Ахматовой улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 4а, 4в, 12б, 20, 6В, 5а, 4б1, 10/3, 4б, 1А, 8а, 10/1, 6А, 4а/2

Гаршина улица, 20, 22б, 20/17, 2022, 20Д, 11г, 11б, 11/18, 11в, 11, 17/20, 17, 17/18, 8, 17/10, 16а, 17/19, 17А, 30, 20ж, 26, 24, 22, 20а/22, 22а, 20/7, 16/18

Дачная улица, 3б, 9/1, 3в, 5/15, 5/9, 5/14, 5/13, 5, 5/12, 5/18, 5/1, 516, 5/10, 5/8, 4/3, 44, 4/2, 4а, 4в, 4, 15а, 30/10, 23, 30/7, 21, 13, 30/5, 30б, 10/1, 30/12, 30, 30/6, 13а, 15, 30а, 30/14, 307, 19, 30/4, 5/17, 21б, 1, 3а, 3а2, 24, 14, 22, 22а, 20, 9б, 16а, 9, 18, 16, 26, 17

Дачный переулок, 5/1

Дубовая Роща улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 39А, 14/а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Ёлочная улица, 2/1, 2, 4, 5, 6, 5/13, 2а, 22/2, 10, 20б, 4а, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 34

Летний переулок, 5, 5/13-А, 5/13

Львовская улица, 24а, 11, 48-Л, 48-ж, 48-С, 48-Р, 7а, 17а, 48-Б, 48-Н, 44а, 36а, 34а, 48б, 48П, 50а, 48Г, 48-Д, 30А, 32/4, 28а, 13, 15, 17, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Львовский переулок, 2/1, 2

Макаренко улица, 18/1, 1, 3, 18/18, 3/1, 18А, 5А, 3А, 31В, 27А, 5, 9А, 1А, 22А, 11А, 1А/2, 22/15, 22Б, 7Б, 18/7, 7А, 1/1, 13Б, 18/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 29

Гаршина переулок, 16, 6а, 5/25, 5, 5/2, 20А, 20, 8, 7/5, 10, 3, 3А-1, 22а, 5а, 12, 6, 20б, 22Б, 14, 4, 16а, 3Г

Писарева улица, 34, 40В, 28, 30, 32, 36, 38, 30А, 40б, 40а

Равенства улица, 88, 90, 91, 92, 98, 100, 102, 104, 195, 196

Ровный переулок, 1, 2, 3, 4, 11Б, 9А, 5, 6, 7, 9, 11, 4А

Сумская улица, 3

Тимирязева улица, 34

Фонтанская дорога, 108, 108/3, 108/2, 106/37, 108/1, 106/40, 106/24

Хрустальная улица, 1

Янтарный пер. Майский пер., 8, 8/3, 8/2, 7, 7Г4, 8/1, 6.