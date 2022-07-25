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Маршрут поезда Одесса – Яремче продлили: новое расписание

Маршрут поезда Одесса – Яремче продлили: новое расписание

Национальный перевозчик «Укрзалізниця» продлила маршрут поезда №25/26 Одесса – Яремче до Ворохты.
Об этом информирует пресс-служба компании.

Из Одессы поезд отправится по новому маршруту 29 июля, а из Ворохты – 30 июля.

Из Одессы поезд будет отправляться в 14:54 и прибывать в Ворохту в 08:30.

Из Ворохты в Одессу этот поезд будет отправляться в 14:52 и прибывать в Одессу в 09:19.

Поезд будет следовать через такие станции, как Раздельная-1, Затишье, Подольск, Кодыма, Крыжополь, Вапнярка, Жмеринка, Деражня, Хмельницкий, Волочиск, Тернополь, Злочев, Львов, Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин и Татаров-Буковель.

Билеты можно приобрести на официальном сайте «Укрзалізницi»: booking.uz.gov.ua или в чат-боте.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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