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Новости Одессы и Одесской области

Мама одесской пятерни показала волшебную фотосессию с детьми

Мама одесской пятерни показала волшебную фотосессию с детьми

Знаменитые пятерняшки регулярно становятся героями различных фотопроектов.

Интерес и внимание к ним не угасает, а подписчики с удовольствием следят за жизнью необычного семейства.

А недавно мама подрастающих малышей Оксана Кобелецкая показала в Facebook новые снимки, сделанные совсем недавно.

На них она позирует на кровати с белоснежными простынями в ночной сорочке. В руках у нее – книжка. По задумке, она читает сказку детям, уютно расположившихся рядом.

Волшебной атмосферы добавляют ловцы снов на окнах и теплые огоньки гирлянд, которыми украшена квартира.

Фотосессия получилась сказочной и волшебной

Фотосессия получилась сказочной и волшебной

Как рассказала Оксана Кобелецкая, она читала на ночь детям сказку об их рождении. А в это время ее и детей снимал фотограф. Так и родились сказочные фото.

“Теперь это их любимая сказка — в ней много фей, колдунов и добрых волшебников. Даже ведьма есть”, – написала одесситка.

Фото: Facebook odessafiver

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