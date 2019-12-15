Мама одесской пятерни показала волшебную фотосессию с детьми

Интерес и внимание к ним не угасает, а подписчики с удовольствием следят за жизнью необычного семейства.

А недавно мама подрастающих малышей Оксана Кобелецкая показала в Facebook новые снимки, сделанные совсем недавно.

На них она позирует на кровати с белоснежными простынями в ночной сорочке. В руках у нее – книжка. По задумке, она читает сказку детям, уютно расположившихся рядом.

Волшебной атмосферы добавляют ловцы снов на окнах и теплые огоньки гирлянд, которыми украшена квартира.

Как рассказала Оксана Кобелецкая, она читала на ночь детям сказку об их рождении. А в это время ее и детей снимал фотограф. Так и родились сказочные фото.

“Теперь это их любимая сказка — в ней много фей, колдунов и добрых волшебников. Даже ведьма есть”, – написала одесситка.

Фото: Facebook odessafiver

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!