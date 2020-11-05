Малоимущим одесситам обещают 10 тысяч на оплату коммуналки

В мэрии Одессы решили помочь некоторым горожанам оплатить долги за услуги ЖКХ. Соответствующее решение приняла Комиссия по определению лиц, которые нуждаются в адресной муниципальной помощи, находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не могут вовремя и в полном объеме оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Так, согласно Городской целевой программе предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2018-2020 годы, за помощью могут обратиться только те лица, которые зарегистрированы и проживают по адресу, где образовалась задолженность.

Адресная муниципальная помощь предоставляется только один раз в год. Максимальный размер пособия составляет 10 тысяч гривен.

Для получения матпомощи необходимо предоставить:

согласие на сбор информации о своей семье, доходах, собственности и имуществе, необходимой для получения материальной помощи, а также на обработку этих данных в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите персональных данных»;

декларацию о доходах и имущественном состоянии лица, обратившегося за предоставлением материальной помощи;

справку о размере текущей задолженности предприятиям – поставщикам жилищно-коммунальных услуг (с указанием расчетного счета системы IBAN на официальном бланке предприятия с подписью и печатью предприятия).

Размер и целесообразность помощи определяется на заседании комиссии. Житель города Одессы, оказавшийся в сложной жизненной ситуации и накопивший долги за коммуналку, может обратиться с личным заявлением в департамент труда и социальной политики Одесского городского совета по адресу: улица Косовская, 2д.

Фото иллюстрационное