Маленьким одесситам устроили новогодний праздник на Думской площади

Дети со всех районов города приехали на праздничное шоу.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, концертную программу представили артисты продюсерского центра STAR TIME.

Ведущие вечера рассказали о достижениях человечества за двадцать лет с начала нового тысячелетия.

Ярким и зрелищным моментом праздника стало световое шоу на фоне здания мэрии. Лайт-шоу было посвящено знакомству с новогодними традициями разных стран.

Потом на сцене разыграли новогодний спектакль с участием Фикс-шоу и Деда Мороза. Детям провели конкурсы и викторины, а завершили вечер одесские музыканты.

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