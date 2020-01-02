Маленьким одесситам устроили новогодний праздник на Думской площади

Дети со всех районов города приехали на праздничное шоу.
Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, концертную программу представили артисты продюсерского центра STAR TIME.
Ведущие вечера рассказали о достижениях человечества за двадцать лет с начала нового тысячелетия.
Ярким и зрелищным моментом праздника стало световое шоу на фоне здания мэрии. Лайт-шоу было посвящено знакомству с новогодними традициями разных стран.
Потом на сцене разыграли новогодний спектакль с участием Фикс-шоу и Деда Мороза. Детям провели конкурсы и викторины, а завершили вечер одесские музыканты.
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