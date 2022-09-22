Максим Марченко коррупционерам: так как было раньше, уже не будет

В Одесской области каждую неделю будут проверять громады на предмет коррупции и эффективности работы. По итогам будут делать выводы.

Об этом рассказал Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. По его словам, недавно прошла проверку проверку Ширяевского сельского совета Березовского района. Проходила она в сферах бюджета и финансов, использования и распределения земель, природных ресурсов и охраны окружающей среды, в сферах образования и охраны здоровья.

По результатам проверки в прокуратуру и нацполицию был направлен соответствующий акт.

Поэтому если кто-то думает, что все останется так, как и было, то он глубоко ошибается. Мы взяли за практику каждую неделю посещать одну из громад области. К сожалению, физически невозможно быть везде одновременно. Но в любом случае мы посетим все громады, где нас ждут,

— сказал максим Марченко.