Новости Одессы и Одесской области

Максим Марченко коррупционерам: так как было раньше, уже не будет

Максим Марченко коррупционерам: так как было раньше, уже не будет

В Одесской области каждую неделю будут проверять громады на предмет коррупции и эффективности работы. По итогам будут делать выводы.

Об этом рассказал Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.  По его словам, недавно прошла проверку проверку Ширяевского сельского совета Березовского района.  Проходила она в сферах бюджета и финансов, использования и распределения земель, природных ресурсов и охраны окружающей среды, в сферах образования и охраны здоровья.

По результатам проверки в прокуратуру и нацполицию был направлен  соответствующий акт.

Поэтому если кто-то думает, что все останется так, как и было, то он глубоко ошибается. Мы взяли за практику каждую неделю посещать одну из громад области. К сожалению, физически невозможно быть везде одновременно. Но в любом случае мы посетим все громады, где нас ждут,

— сказал максим Марченко.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить