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Магнитные бури: ждать ли во вторник, 13 декабря?

Магнитные бури: ждать ли во вторник, 13 декабря?

Сегодня, во вторник, 13 декабря 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается. Таков прогноз Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Одесские специалисты также утверждают: сегодняшний день в геомагнитном плане обещает быть спокойным.

Напомним, ближайшая магнитная буря ожидается 15-17 декабря. В целом в течение последнего месяца 2022 года сильных бурь ожидать не следует. Тем не менее, метеозависимым людям, а также тем, у кого есть хронические болезни, следует заранее запастись нужными лекарствами.

Симптомы при магнитных бурях, даже слабых или средних, отличаются у каждого человека, но среди основных: головная боль и головокружение, повышение или понижение давления, нарушение сна и сонливость днем, раздражительность и суставная боль.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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