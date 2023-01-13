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Магнитные бури: ждать ли в пятницу 13-го?

Магнитные бури: ждать ли в пятницу 13-го?

Сегодня, в пятницу, 13 января 2023 года, геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойная. Так что метеозависимым людям можно не беспокоиться: сейчас им ничего не угрожает.

По информации Центра прогнозирования космической погоды, в пятницу, 13 января, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также подтверждают: сегодня магнитных бурь не будет.

По прогнозам, слабая магнитнпя буря ожидается в период с 15 по 20 января.

Напомним, в январе этого года возможны магнитные бури средней и слабой мощности. Они не окажут значительного влияния на состояние человека, но могут вызвать дискофорт для метеозависимых людей. Также особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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