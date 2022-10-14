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Магнитные бури: ждать ли «шторм» 14 октября?

Магнитные бури: ждать ли «шторм» 14 октября?

Сегодня, в пятницу, 14 октября 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойная.

Предварительно, очередные небольшие геомагнитные всплески ожидаются 15, 17, 20 и 21 октября. Еще одну магнитную бурю низкой интенсивности специалисты прогнозируют 29-30 октября.

Магнитные бури являются следствием вспышек на Солнце, в результате которых в сторону Земли направляются потоки солнечного ветра. Он состоит из мощных выбросов протонов и электронов, заряд которых оказывает влияние на магнитное поле земли.

Реакциями организма на магнитные колебания могут стать головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы организма.

Между тем, некоторые эксперты уверяют, что к магнитным бурям чувствительны лишь 10% от всего населения земного шара.

Однако тем, у кого имеются хронические заболевания, стоит особо внимательно относиться к своему самочувствию в дни магнитных бурь.

Чтобы пережить неблагоприятные дни без последствий для здоровья, медики советуют:

  • хотя бы на время отказаться от кофе, никотина и алкоголя;
  • чаще гулять на свежем воздухе;
  • соблюдать режим сна, то есть ложиться каждый день в одно и то же время, и отдыхать не менее 8 часов;
  • потреблять больше жидкости;
  • исключить из рациона жареное, острое, жирное, соленое и копченое.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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