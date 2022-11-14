Магнитные бури: ждать ли «шторм» 14 ноября?

Прогноз космической погоды на 10 ноября: грядет магнитный шторм Как и прогнозировали специалисты по космической погоде, сегодня, в четверг, 10 ноября 2022 года, Землю накроет мощная магнитная буря, которая может продлиться не один день, и метеозависимым людям следует быть к этому готовыми. ПОДРОБНЕЕ

Будут ли магнитные бури 9 ноября? Сегодня, в среду, 9 ноября 2022 года, магнитных бурь не ожидается – в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. ПОДРОБНЕЕ