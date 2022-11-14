Магнитные бури: ждать ли «шторм» 14 ноября?

Сегодня, в понедельник, 14 ноября 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.
По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойная.
Предварительно, очередные небольшие геомагнитные всплески ожидаются 16 ноября. А 18,19 ноября нас ждет магнитная буря, к которой метеозавизисмым людям лучше подготовиться заренее.
Магнитные бури являются следствием вспышек на Солнце, в результате которых в сторону Земли направляются потоки солнечного ветра. Он состоит из мощных выбросов протонов и электронов, заряд которых оказывает влияние на магнитное поле земли.