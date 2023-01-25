Магнитные бури: ждать ли плохого самочувствия 25 января?

Сегодня, в среду, 25 января 2023 года, обещают отдельные возмущенные периоды. У некоторых это может вызвать ухудшение самочувствия, хотя магнитной бурей это не является.

Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Так что метеозависимых людям и людям с хроническими заболеваниями на всякий случай следует быть осторожными.

Что такое магнитные бури?

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли. Они происходят из-за поступления в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли.

Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Чтобы защититься от негативного воздействия магнитных бурь, необходимо:

Воздержаться от употребления содержащих кофеин чая или кофе, заменив их травяными чаями либо настойками;

Также медики советуют соблюдать режим сна и отдыха;

Не переутомляться;

Избегать стрессов и физических перегрузок;

Больше гулять на свежем воздухе.