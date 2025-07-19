Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 19 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

В субботу, 19 июля, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3, что соответствует средним магнитным волнениям, не способным влиять на самочувствие людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Как сообщает сайт Meteoprog.UA, за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек Х-класса.

Возможность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце. В момент коронального выброса в пространство вырываются заряженные частицы – электроны и протоны, которые при приближении к Земле влияют на магнитосферу планеты. В зависимости от интенсивности бури влияние может быть незначительным или серьезным – вплоть до нарушения работы спутников, мобильной связи, GPS и навигации.

В дни повышенной геомагнитной активности многие люди жалуются на головную боль, слабость, нарушение сна, подавленность или наоборот – тревожность. Особенно это касается людей с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоников, а также пожилых людей.