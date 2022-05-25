Магнитные бури: ждать ли космического шторма 25 мая?

Будет ли магнитная буря 24 мая? «Одесская жизнь» продолжает информировать своих читателей о предстоящих магнитных бурях, ведь геомагнитные колебания и вспышки на Солнце могут нести угрозу для людей, чей организм ослаблен из-за хронических болезней, а также зависимых от погодных колебаний.

Итак, чего ждать от сегодняшнего дня? ПОДРОБНЕЕ

Магнитная буря: как пережить «штормовую» пятницу? Сегодня, в пятницу, 20 мая 2022 года, специалисты прогнозируют магнитную бурю и, по некоторым данным будет она довольно интенсивной. Как пережить этот непростой в плане геомагнитной активности день? ПОДРОБНЕЕ