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Магнитные бури: ждать ли космического шторма 25 мая?

Магнитные бури: ждать ли космического шторма 25 мая?

Магнитные бури – это дни повышенной солнечной активности, которые могут негативно влиять на здоровье. Особенно тяжело эти дни переносят пожилые, метеозависимые люди, беременные женщины и страдающие от хронических заболеваний.
Будет ли благоприятной космическая погода в среду, 25 мая 2022, узнавала «Одесская жизнь».

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды, поскольку солнечная активность будет выше средней.

В дни магнитных бурь многие люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, слабость, повышенное артериальное давление. Также возможны бессонница, боль в мышцах и суставах, особенно в местах прежних переломов, обострение хронических заболеваний.

Чтобы перенести магнитную бурю легко, необходимо придерживаться здорового образа жизни, в частности:

  • спать не менее 7 часов в сутки;
  • принимать контрастный душ;
  • чаще бывать на свежем воздухе, совершать пешие прогулки;
  • отказаться от жирной, жареной, острой пищи;
  • кофе, алкоголь и энергетики заменить зеленым или травяным чаем;
  • снизить физические и психологические нагрузки.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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