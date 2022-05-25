Магнитные бури: ждать ли космического шторма 25 мая?

Магнитные бури – это дни повышенной солнечной активности, которые могут негативно влиять на здоровье. Особенно тяжело эти дни переносят пожилые, метеозависимые люди, беременные женщины и страдающие от хронических заболеваний.
Будет ли благоприятной космическая погода в среду, 25 мая 2022, узнавала «Одесская жизнь».
По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды, поскольку солнечная активность будет выше средней.
В дни магнитных бурь многие люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, слабость, повышенное артериальное давление. Также возможны бессонница, боль в мышцах и суставах, особенно в местах прежних переломов, обострение хронических заболеваний.
Чтобы перенести магнитную бурю легко, необходимо придерживаться здорового образа жизни, в частности:
- спать не менее 7 часов в сутки;
- принимать контрастный душ;
- чаще бывать на свежем воздухе, совершать пешие прогулки;
- отказаться от жирной, жареной, острой пищи;
- кофе, алкоголь и энергетики заменить зеленым или травяным чаем;
- снизить физические и психологические нагрузки.