Магнитные бури: ждать ли их 17 марта

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в пятницу, 17 марта, геомагнитная обстановка будет спокойная, то есть существенных магнитных бурь опасаться не стоит.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность, вероятно, – очень низкой.
Магнитные бури: какие проблемы они могут вызвать?
Сильные магнитные колебания обычно чувствуют многие люди на планете. Хотя чаще всего дискомфорт в такие дни бывает у людей с ослабленным здоровьем, у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Возможно общее ухудшение самочувствия, сонливость, нарушение концентрации и раздражительность.
Кроме того, часто могут наблюдаться такие симптомы:
- головная боль;
- звон в ушах или шум в голове;
- головокружение, потемнение в глазах;
- нарушение сердечного ритма;
- скачки артериального давления;
- нервозность, раздражительность, агрессия;
- повышенная утомляемость, сильная усталость;
- бессонница ночью, сонливость днем, проблемы с пробуждением и засыпанием;
- усугубляется депрессия и тревожность;
- апатия и резкие перепады настроения;
- боль в суставах, в мышцах, местах старых переломов;
- тошнота, проблемы с желудком;
- обострение хронических заболеваний.
Помимо этого, при сильных магнитных бурях могут быть перебои в работе различной техники, интернета, мобильной или спутниковой связи.
Как не стать жертвой магнитных бурь
- Обязательно высыпайтесь, спите не менее 7-8 часов в сутки;
- Нормально питайтесь, исключите жирные и острые блюда.
- Выпивайте не менее 2 литров воды в сутки. Количество кофе стоит снизить и заменить его травяными чаями. Алкоголь лучше исключить полностью;
- Проводите больше времени на свежем воздухе;
- Если есть такая возможность – останьтесь дома и отдохните, почитайте книгу или посмотрите фильм;
- В дни магнитных бурь не рекомендуется увеличивать нагрузки – физические и психоэмоциональные, ввязываться в конфликты и выяснения отношений;
- Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.