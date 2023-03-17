Магнитные бури: ждать ли их 17 марта

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в пятницу, 17 марта, геомагнитная обстановка будет спокойная, то есть существенных магнитных бурь опасаться не стоит.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность, вероятно, – очень низкой.

Магнитные бури: какие проблемы они могут вызвать?

Сильные магнитные колебания обычно чувствуют многие люди на планете. Хотя чаще всего дискомфорт в такие дни бывает у людей с ослабленным здоровьем, у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Возможно общее ухудшение самочувствия, сонливость, нарушение концентрации и раздражительность.

Кроме того, часто могут наблюдаться такие симптомы:

головная боль;

звон в ушах или шум в голове;

головокружение, потемнение в глазах;

нарушение сердечного ритма;

скачки артериального давления;

нервозность, раздражительность, агрессия;

повышенная утомляемость, сильная усталость;

бессонница ночью, сонливость днем, проблемы с пробуждением и засыпанием;

усугубляется депрессия и тревожность;

апатия и резкие перепады настроения;

боль в суставах, в мышцах, местах старых переломов;

тошнота, проблемы с желудком;

обострение хронических заболеваний.

Помимо этого, при сильных магнитных бурях могут быть перебои в работе различной техники, интернета, мобильной или спутниковой связи.

Как не стать жертвой магнитных бурь

Обязательно высыпайтесь, спите не менее 7-8 часов в сутки;

Нормально питайтесь, исключите жирные и острые блюда.

Выпивайте не менее 2 литров воды в сутки. Количество кофе стоит снизить и заменить его травяными чаями. Алкоголь лучше исключить полностью;

Проводите больше времени на свежем воздухе;

Если есть такая возможность – останьтесь дома и отдохните, почитайте книгу или посмотрите фильм;

В дни магнитных бурь не рекомендуется увеличивать нагрузки – физические и психоэмоциональные, ввязываться в конфликты и выяснения отношений;

Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.