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Магнитные бури: ждать ли их 17 марта

Магнитные бури: ждать ли их 17 марта

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в пятницу, 17 марта, геомагнитная обстановка будет спокойная, то есть существенных магнитных бурь опасаться не стоит.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность, вероятно, – очень низкой.

Магнитные бури: какие проблемы они могут вызвать?

Сильные магнитные колебания обычно чувствуют многие люди на планете. Хотя чаще всего дискомфорт в такие дни бывает у людей с ослабленным здоровьем, у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Возможно общее ухудшение самочувствия, сонливость, нарушение концентрации и раздражительность.

Кроме того, часто могут наблюдаться такие симптомы:

  • головная боль;
  • звон в ушах или шум в голове;
  • головокружение, потемнение в глазах;
  • нарушение сердечного ритма;
  • скачки артериального давления;
  • нервозность, раздражительность, агрессия;
  • повышенная утомляемость, сильная усталость;
  • бессонница ночью, сонливость днем, проблемы с пробуждением и засыпанием;
  • усугубляется депрессия и тревожность;
  • апатия и резкие перепады настроения;
  • боль в суставах, в мышцах, местах старых переломов;
  • тошнота, проблемы с желудком;
  • обострение хронических заболеваний.

Помимо этого, при сильных магнитных бурях могут быть перебои в работе различной техники, интернета, мобильной или спутниковой связи.

Как не стать жертвой магнитных бурь

  • Обязательно высыпайтесь, спите не менее 7-8 часов в сутки;
  • Нормально питайтесь, исключите жирные и острые блюда.
  • Выпивайте не менее 2 литров воды в сутки. Количество кофе стоит снизить и заменить его травяными чаями. Алкоголь лучше исключить полностью;
  • Проводите больше времени на свежем воздухе;
  • Если есть такая возможность – останьтесь дома и отдохните, почитайте книгу или посмотрите фильм;
  • В дни магнитных бурь не рекомендуется увеличивать нагрузки – физические и психоэмоциональные, ввязываться в конфликты и выяснения отношений;
  • Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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