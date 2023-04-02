Магнитные бури: «заштормит» ли 2 апреля

Апрель 2023 года начался неспокойно: уже в первый же день второго месяца весны на Земле случилась небольшая магнитная буря. Ее отголоски будут ощущаться и сегодня, в воскресенье, 2 апреля.

Как прогнозируют специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны «периоды штормовой космической погоды».

Так что тем, кто ощущает влияние магнитных бурь на свой организм, следует уделить особое внимание своему здоровью – держать под рукой нужные лекарства, а также по возможности избегать стрессов и повышенной физической нагрузки.

Магнитные бури в апреле: когда ждать?

По прогнозам, в апреле 2023 года ожидаются магнитные бури сильной, средней и слабой мощности, что может привести к ухудшению самочувствия. При этом на каждого человека магнитные бури влияют по-разному: у кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней. Есть среди нас и счастливчики, для которых «опасные» дни пройдут и вовсе незаметно.

Предварительно, магнитные бури слабой мощности возможны 7 и 10 апреля.

Как пережить дни магнитных бурь

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;

помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;

полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);

пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.