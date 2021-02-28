Магнитные бури в марте 2021: стали известны наиболее опасные даты (инфографика)

В марте 2021 года на людей будут влиять магнитные бури.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в марте две очень сильные вспышки и пять более умеренных.
График магнитных бурь на март 2021
Первая магнитная буря уровня G1 обрушится на Землю 1 марта.
Следующая буря будет умеренная, онна ожидается 6 марта.
12-13 марта прогнозируется средняя, но затяжная магнитная буря.
15 марта Землю снова накроет магнитной бурей средней интенсивности.
А 18-19 марта ожидается сильная магнитная буря уровня G1. В эти дни ухудшение самочувствия и нарушение режима могут почувствовать даже те, кто не склонен к метеозависимости. 20 марта буря пойдет на спад, но этот день все еще будет тяжелым для метеозависимых людей.