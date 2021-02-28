Магнитные бури в марте 2021: стали известны наиболее опасные даты (инфографика)

Магнитные бури: когда ждать опасной солнечной активности? Ученые астрономы сообщают о начале нового 11-летнего цикла солнечной активности. Этот период обычно сопровождается техническими проблемами и негативным влиянием на здоровье людей. И начинающийся цикл, как уверены астрономы, не станет исключением. Что нужно знать об этом явлении и как защититься от негативного влияния? ПОДРОБНЕЕ

Как смена погоды влияет на здоровье? Жители больших городов иногда забывают, что человек – это дитя природы, а точнее, часть огромной системы, проявления которой мы замечаем, когда дует ветер, идет дождь или снег. И как бы ни ограждали мы себя от природных явлений, полностью сделать это невозможно. ПОДРОБНЕЕ

Важное знание – прогноз погоды! Лето полноценно вступило в свои права, и мы по привычке все стремимся вырвать даже из буднего дня хотя бы лишний часок свободного времени, чтобы насладиться теплом и безмятежностью летнего отдыха. Но кроме ежедневных забот и поиска оптимального решения, где и как в этом году провести отпуск, те из нас у кого есть приусадебный участок, все ПОДРОБНЕЕ

В январе одесситов ожидает несколько черных дней В январе одесситов ожидает пять магнитных бурь. Это не самое лучшее время для нашего здоровья, поэтому такие черные дни нужно знать и заранее принимать соответствующие меры. Магнитные бури – это природное явление, причиной которого являются мощные вспышки на Солнце. Подобные проявления солнечной активности, как правило, имеют место несколько раз в месяц. По словам экспертов, наблюдающих ПОДРОБНЕЕ