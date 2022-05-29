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Магнитные бури в мае: будет ли спокойным воскресенье?

Магнитные бури в мае: будет ли спокойным воскресенье?

Специалисты прогнозируют: сегодняшнее воскресенье, 29 мая 2022 года, будет спокойным: серьезных геомагнитных колебаний и вспышек на Солнце, а, следовательно, и магнитных бурь в этот день не предвидится.

Об этом «Одесской жизни» сообщил старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

«Спокойная геомагнитная обстановка», – отметил Рябов.

Напомним, май 2022 года был насыщен магнитными бурями разной степени интенсивности.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний, а также те, кто зависим от погодных капризов. У них могут возникать головные боли, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и полноценный отдых. Кроме того, следует отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи и включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. Также желательно свести к минимуму употребление кофе, сигарет, алкогольных и энергетических напитков.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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