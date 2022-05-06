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Магнитные бури в мае: будет ли спокойной пятница?

Магнитные бури в мае: будет ли спокойной пятница?

Сегодня, когда из-за войны украинцы пребывают в состоянии стресса, очень важно знать, какие дни могут быть неблагоприятными и в плане космической погоды. И в этом читателям «Одесской жизни» может помочь прогноз, который подготовил сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

Сегодняшний день, пятница, 6 мая 2022 года, по прогнозам, может быть неспокойным: ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Также напомним, что май 2022 года обещает быть неспокойным – в этот период ожидается несколько магнитных бурь разной степени интенсивности.
Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.
Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. Также специалисты советуют отказаться от кофе и алкоголя.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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