Магнитные бури в мае: будет ли спокойной пятница?

Уже третий месяц украинцы живут в условиях войны и военного положения, из-за чего пребывают в состоянии хронического стресса, так как постоянно боятся как за свои жизни, так и за своих родных и близких. И в эти тяжелые дни немаловажно знать, когда будут очередные магнитные бури, чтобы подготовить организм и мобилизовать все его ресурсы для того чтобы выжить в столь непростое время.

«Одесская жизнь» снова будет информировать своих читателей о благоприятной и не очень космической погоде. Итак, чего ждать от сегодняшнего дня?

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