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Магнитные бури в июне: каким будет этот вторник?

Магнитные бури в июне: каким будет этот вторник?

Сегодня, во вторник, 28 июня 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается – в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.
К такому выводу пришли специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.

А вот в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины отмечают, что сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Также напомним, что до конца этого месяца нам еще предстоит пережить одну магнитную бурю. Правда, как ожидается, она будет достаточно слабая.

Отметим, что геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно метеозависимых и страдающих от хронических заболеваний. Особо внимательными к своему здоровью в эти дни следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов, а также беременным женщинам и пожилым людям.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют полноценно отдыхать, правильно питаться, не злоупотреблять кофе и алкоголем, чаще ходить пешком.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует заранее приобрести необходимые препараты.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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