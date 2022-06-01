Магнитные бури в июне: будет ли опасным первый летний день?

Сегодня, в первый день лета. 1 июня 2022 года, существенных геомагнитных колебаний эксперты не прогнозируют.

Так, по прогнозу специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в этот день возможны лишь «отдельные возмущенные периоды».

В целом, по информации ученых из Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, в июне солнечная активность будет не очень высокой. Но в середине месяца ожидается мощная вспышка на Солнце.

Между тем, следует помнить, что Солнце непостоянно, и поэтому прогноз его активности может измениться.

Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. Он может испытывать головные боли, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах.

Чаще всего от магнитной активности страдают пожилые, а также метеозависимые люди. Но в дни сильных магнитных бурь их влияние могут почувствовать на себе и вполне здоровые люди.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Также важны отказ от вредной пищи, снижение употребления кофе, сигарет, спиртного и энергетиков. Следует соблюдать правильный режим дня, делать зарядку и дыхательные упражнения, больше гулять на свежем воздухе, но меньше времени проводить на солнце.