Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури в июне: будет ли опасным первый летний день?

Магнитные бури в июне: будет ли опасным первый летний день?

Сегодня, в первый день лета. 1 июня 2022 года, существенных геомагнитных колебаний эксперты не прогнозируют.

Так, по прогнозу специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в этот день возможны лишь «отдельные возмущенные периоды».

В целом, по информации ученых из Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, в июне солнечная активность будет не очень высокой. Но в середине месяца ожидается мощная вспышка на Солнце.

Между тем, следует помнить, что Солнце непостоянно, и поэтому прогноз его активности может измениться.

Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. Он может испытывать головные боли, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах.

Чаще всего от магнитной активности страдают пожилые, а также метеозависимые люди. Но в дни сильных магнитных бурь их влияние могут почувствовать на себе и вполне здоровые люди.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Также важны отказ от вредной пищи, снижение употребления кофе, сигарет, спиртного и энергетиков. Следует соблюдать правильный режим дня, делать зарядку и дыхательные упражнения, больше гулять на свежем воздухе, но меньше времени проводить на солнце.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить