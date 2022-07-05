Магнитные бури в июле: вторник будет спокойным?

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня, во вторник, 5 июля 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины на этот раз полностью солидарны с американскими коллегами: как сообщил «Одесской жизни» старший научный сотрудник обсерватории Михаил Рябов, сегодня геомагнитная обстановка будет спокойная.

По прогнозам, первые дни июля будут достаточно спокойными в геомагнитном плане, но в дальнейшем надо быть готовыми к неблагоприятному воздействию на организм.

По прогнозам, первую магнитную бурю в этом месяце следует ждать ориентировочно 8-11 июля.

Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для метеочувствительных и метеозависимых, а также пожилых людей и беременных женщин.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. Также специалисты советуют отказаться от кофе и алкоголя.

Желательно всегда иметь при себе препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.