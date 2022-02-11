Магнитные бури в феврале: в пятницу будет «штормить»

Как отмечает сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня, как и днем ранее, возможны периоды штормовой космической погоды. Их в полной мере могут ощутить метеозависимые люди – у них возможны головные боли, перепады давления и общее ухудшение самочувствия.

Также специалисты отмечают, что 11 февраля начинается самая длинная в этом месяце магнитная буря – она продлится три дня.

Во время магнитных бурь медики рекомендуют метеозависимым людям свести к минимуму стрессовые ситуации, контролировать головные боли, спазмы, давление и пульс, а также правильно питаться и пить больше воды.

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