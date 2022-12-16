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Магнитные бури в декабре: какая геомагнитная обстановка 16 декабря?

Магнитные бури в декабре: какая геомагнитная обстановка 16 декабря?

Сегодня, в пятницу, 16 декабря, обещают отдельные возмущенные периоды. Манитной бури не будет, но небольшие проблемы геомагнитное поле доставить может.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сегодня ожидаются отдельные возмущенные периоды геомагнитного поля Земли. Это значит, что у некоторых метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие.

Что такое магнитные бури?

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли. Они происходят из-за поступления в окрестности Земли потоков солнечного ветра, вызванных вспышками на нашей звезде. Солнечный ветер влияет на магнитосферу Земли.

Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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