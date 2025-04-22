По данным Meteoagent, настоящий удар ожидается во вторник, 22 апреля. Уровень солнечной активности повысится до К-индекса 6 – это уже шторм красного уровня. Наиболее мощные всплески геомагнитной активности прогнозируются в ночь с 22 на 23 апреля.

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Магнитные бури могут особенно ощутимо влиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и вегето-сосудистой дистонией. Самые распространенные симптомы:

Головная боль;

Повышение артериального давления;

Бессонница или повышенная сонливость;

Головокружение и общая слабость;

Ухудшение настроения и раздражительность.

Врачи призывают в дни, когда магнитные бури воздействуют на людей, воздержаться от:

употребления кофе, алкоголя, сигарет и энергетиков;

исключить из рациона жирную, жареную, острую и соленую пищу;

избегать физических нагрузок упражнений, стресса и конфликтов.

Это поможет метеозависимым людям легче пережить геомагнитное воздействие.