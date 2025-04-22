Магнитные бури
Шукаємо менеджера з продажу реклами

По данным Meteoagent, настоящий удар ожидается во вторник, 22 апреля. Уровень солнечной активности повысится до К-индекса 6 – это уже шторм красного уровня. Наиболее мощные всплески геомагнитной активности прогнозируются в ночь с 22 на 23 апреля.

Выбор редакции: Необычное переименование улицы Комарова в Одессе: в чем повезло ее жителям

Магнитные бури могут особенно ощутимо влиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и вегето-сосудистой дистонией. Самые распространенные симптомы:

  • Головная боль;
  • Повышение артериального давления;
  • Бессонница или повышенная сонливость;
  • Головокружение и общая слабость;
  • Ухудшение настроения и раздражительность.

Врачи призывают в дни, когда магнитные бури воздействуют на людей, воздержаться от:

  • употребления кофе, алкоголя, сигарет и энергетиков;
  • исключить из рациона жирную, жареную, острую и соленую пищу;
  • избегать физических нагрузок упражнений, стресса и конфликтов.

Это поможет метеозависимым людям легче пережить геомагнитное воздействие.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме