По данным Meteoagent, настоящий удар ожидается во вторник, 22 апреля. Уровень солнечной активности повысится до К-индекса 6 – это уже шторм красного уровня. Наиболее мощные всплески геомагнитной активности прогнозируются в ночь с 22 на 23 апреля.
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Магнитные бури могут особенно ощутимо влиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и вегето-сосудистой дистонией. Самые распространенные симптомы:
- Головная боль;
- Повышение артериального давления;
- Бессонница или повышенная сонливость;
- Головокружение и общая слабость;
- Ухудшение настроения и раздражительность.
Врачи призывают в дни, когда магнитные бури воздействуют на людей, воздержаться от:
- употребления кофе, алкоголя, сигарет и энергетиков;
- исключить из рациона жирную, жареную, острую и соленую пищу;
- избегать физических нагрузок упражнений, стресса и конфликтов.
Это поможет метеозависимым людям легче пережить геомагнитное воздействие.