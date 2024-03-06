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Магнитные бури: прогноз солнечной активности на 6 марта

Магнитные бури: прогноз солнечной активности на 6 марта

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в среду, 6 марта 2024 года, существенных магнитных возмущений не ожидается, однако не исключаются отдельные возмущенные периоды.

Напомним, магнитные бури возникают из-за электромагнитной активности Солнца. Иногда она усиливается, появляются коронарные дыры и выбросы коронарной массы – так называемая солнечная вспышка.

Из-за такой вспышки в окружающее пространство попадает большое количество заряженных частиц. Их подхватывает солнечный ветер и несет по всем направлениям. Когда заряженные частицы достигают Земли, они сталкиваются с магнитным полем нашей планеты. Эти процессы и называются магнитными бурями, которые по сути не что иное как реакция магнитного поля Земли на внешние факторы.

Магнитные бури и наше самочувствие

При этом однозначный ответ на вопрос, связаны ли магнитные бури и самочувствие человека, ученые пока что не дают. Хотя большинство специалистов уверены, что магнитные бури плохо сказываются на самочувствии некоторых людей, особенно подверженных любых метеорологических явлений, то есть метеозависимых.

В дни магнитных бурь метеозависимые люди испытывают:

  • сильную головную боль;
  • мигрень;
  • тошноту;
  • повышение давления.

К указанным симптомам могут добавляться раздражение, угнетенное настроение, сонливость или, наоборот, бессонница.

Во время сильных головных болей можно выпить мятный, ромашковый чай или стакан воды, принять теплый душ и расслабиться.

Уберечь себя от воздействия магнитной бури также помогут:

  • регулярное проветривание помещения;
  • прогулки на свежем воздухе;
  • поддержание водного баланса и диета.

А главное: в дни магнитных бурь не следует злоупотреблять алкоголем, сигаретами и энергетическими напитками.

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