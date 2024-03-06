Магнитные бури: прогноз солнечной активности на 6 марта

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в среду, 6 марта 2024 года, существенных магнитных возмущений не ожидается, однако не исключаются отдельные возмущенные периоды.
Напомним, магнитные бури возникают из-за электромагнитной активности Солнца. Иногда она усиливается, появляются коронарные дыры и выбросы коронарной массы – так называемая солнечная вспышка.
Из-за такой вспышки в окружающее пространство попадает большое количество заряженных частиц. Их подхватывает солнечный ветер и несет по всем направлениям. Когда заряженные частицы достигают Земли, они сталкиваются с магнитным полем нашей планеты. Эти процессы и называются магнитными бурями, которые по сути не что иное как реакция магнитного поля Земли на внешние факторы.
Магнитные бури и наше самочувствие
При этом однозначный ответ на вопрос, связаны ли магнитные бури и самочувствие человека, ученые пока что не дают. Хотя большинство специалистов уверены, что магнитные бури плохо сказываются на самочувствии некоторых людей, особенно подверженных любых метеорологических явлений, то есть метеозависимых.
В дни магнитных бурь метеозависимые люди испытывают:
- сильную головную боль;
- мигрень;
- тошноту;
- повышение давления.
К указанным симптомам могут добавляться раздражение, угнетенное настроение, сонливость или, наоборот, бессонница.
Во время сильных головных болей можно выпить мятный, ромашковый чай или стакан воды, принять теплый душ и расслабиться.
Уберечь себя от воздействия магнитной бури также помогут:
- регулярное проветривание помещения;
- прогулки на свежем воздухе;
- поддержание водного баланса и диета.
А главное: в дни магнитных бурь не следует злоупотреблять алкоголем, сигаретами и энергетическими напитками.