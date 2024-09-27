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Магнитные бури: прогноз на пятницу, 27 сентября

Магнитные бури: прогноз на пятницу, 27 сентября

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, магнитные бури сегодня будут не сильными, но могут способствовать ухудшению состояния здоровья.

В пятницу, 27 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует небольшой магнитной буре.

К-индекс применяют для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

К сожалению, для метеозависимых людей магнитные бури могут обернуться неприятными симптомами, такими как:

  • головная боль;
  • повышенная усталость или слабость;
  • повышенная тревожность;
  • проблемы со сном – бессонница или плохой сон;
  • снижение концентрации;
  • повышение артериального давления у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Хотя не все испытывают эти симптомы, магнитные бури могут влиять на людей, чувствительных к изменениям в окружающей среде. Облегчить состояние можно благодаря полноценному сну, прогулкам на свежем воздухе и правильному питанию.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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