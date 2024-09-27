Магнитные бури: прогноз на пятницу, 27 сентября

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, магнитные бури сегодня будут не сильными, но могут способствовать ухудшению состояния здоровья.
В пятницу, 27 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует небольшой магнитной буре.
К-индекс применяют для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
К сожалению, для метеозависимых людей магнитные бури могут обернуться неприятными симптомами, такими как:
- головная боль;
- повышенная усталость или слабость;
- повышенная тревожность;
- проблемы со сном – бессонница или плохой сон;
- снижение концентрации;
- повышение артериального давления у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Хотя не все испытывают эти симптомы, магнитные бури могут влиять на людей, чувствительных к изменениям в окружающей среде. Облегчить состояние можно благодаря полноценному сну, прогулкам на свежем воздухе и правильному питанию.