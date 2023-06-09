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Магнитные бури: прогноз на 9 июня

Магнитные бури: прогноз на 9 июня

В пятницу, 9 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. Метеозависимым людям можно завтра не переживать за свое самочувствие.

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сегодня, 9 июня, геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии.

Как пережить магнитную бурю

Все люди по-разному реагируют на магнитные бури. Кто-то совсем их не замечает, а кто-то в такие дни с трудом встает с постели.

Наиболее частые симптомы во время магнитной бури таковы:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • повышенное давление и температура;
  • сильная слабость;
  • сильная сонливость;
  • боли в мышцах и суставах;
  • раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Метеозависимым людям во время высокой геомагнитной активности и через несколько суток после нее рекомендуют не перегружать себя работой и беречь организм.

Особо следить за состоянием здоровья в этот опасный период нужно людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку они могут испытывать мигрени. Лучше отказаться от физических нагрузок и активных занятий спортом в эти дни. Обеспечьте правильный полноценный сон и питьевой режим.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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