Магнитные бури: прогноз на 28 сентября

В четверг, 28 сентября, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют повышенную геомагнитную активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Мощную магнитную бурю сегодня прогнозируют и сайт Meteoagent.

Магнитная буря — это мощные всплески энергии на Солнце. Выбросы в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов) двигаются в пространстве на очень большой скорости. Когда они достигают Земли, они взаимодействуют с атмосферой и вызывают различные эффекты. Сильные бури могут вызывать полярное сияние, влиять на работу радиосвязи, провоцировать сбои и помехи в работе GPS, спутников, электросетей.

Обычно во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах, усталость и бессонницу. Также к частым симптомам можно отнести подавленное настроение, повышенную раздражительность, повышенное или наоборот пониженное давление. Кроме того, могут обостриться хронические заболевания.

Помните, что не все эти симптомы могут быть вызваны именно метеочувствительностью. Например, причиной головной боли могут стать ваши очки, так как там перекосилась оправа или нынешние диоптрии уже «не тянут». Чтобы исключить такую вероятность, достаточно сделать диагностику очков в оптике и там же обследоваться у офтальмолога.

Как пережить магнитную бурю

В эти дни следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью и позаботиться о себе. В первую очередь нужно стараться соблюдать режим сна и давать организму достаточно времени для отдыха.

Также нужно почаще бывать на свежем воздухе – к примеру, устраивать для себя маленькие размеренные прогулки, которые также обеспечат такую важную физическую активность.

Кроме того, врачи рекомендуют пить больше воды и добавить в свой рацион сезонные фрукты и овощи. А вот исключить из него или хотя бы свести к минимуму стоит алкоголь и напитки, содержащие кофеин.