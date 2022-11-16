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Магнитные бури: прогноз на 16 ноября и как пережить «штормовые» дни

Магнитные бури: прогноз на 16 ноября и как пережить «штормовые» дни

Сегодня, в среду, 16 ноября 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается – возможны лишь отдельные возмущенные периоды, сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По прогнозам, Центра прогнозирования космической погоды США, во второй половине ноября этого года нас ждет еще два периода средней активности солнца. Предварительно, вспышки могут состояться 17-18 и 25-28 ноября.

Самая мощная магнитная буря может накрыть Землю в конце месяца – 29 ноября.

Магнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Их вызывает поступление в окрестности нашей планеты возмущенных потоков солнечного ветра, а также их взаимодействие с магнитосферой Земли.

Вспышки солнца могут привести к таким неприятным последствиям, как скачки давления, головные боли, бессонница, повышение температуры тела. Многие метеозависимые люди жалуются на повышенную раздражительность, агрессивность, бессонницу. Также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний.

Чтобы защититься от негативного воздействия магнитных бурь, необходимо воздержаться от употребления содержащих кофеин чая или кофе, заменив их травяными чаями либо настойками.

Для людей с расстройствами сна и проблемами с сердцем рекомендуют сбор из плодов боярышника, шиповника, листьев мяты, крапивы и ромашки. Все компоненты стоит смешать в равных пропорциях и заваривать как чай.
Для метеозависимых рекомендуют сделать настойку из измельченного сухого чистотела и ложки календулы. Травы надо залить водкой и дать настояться 6 недель. После этого ее надо принимать два раза в день по десять капель, запивая водой, при ухудшении самочувствия из-за смены погоды.

Также медики советуют соблюдать режим сна и отдыха, не переутомляться, избегать стрессов и физических перегрузок, больше гулять на свежем воздухе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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