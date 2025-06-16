По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в понедельник, 16 июня, солнечная активность увеличится до К-индекса 5 (красный уровень) — ощутимая магнитная буря.
Магнитное поле Земли выполняет роль щита, который защищает нашу планету от воздействия солнечного ветра — потока заряженных частиц от Солнца. Во время особенно мощных солнечных вспышек интенсивность этого потока резко возрастает, и тогда Земля сталкивается с геомагнитным возмущением или магнитными бурями.
Многие люди вообще не ощущают изменений во время геомагнитных колебаний. Однако есть категории пациентов, более склонных к воздействию солнечной активности — это гипертоники, гипотоники, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также лица с повышенной эмоциональной чувствительностью. Типичные симптомы, чтобы определить, что организм реагирует именно на магнитные бури:
- Головная боль или ощущение тяжести в области висков.
- Повышенная раздражительность и перепады настроения.
- Колебания артериального давления, особенно у метеозависимых людей.
- Нарушения сна: от бессонницы до чрезмерной сонливости.
- Снижение концентрации и работоспособности.
Такие проявления объясняются тем, что при изменении геомагнитного фона организм может испытывать кратковременные трудности с процессами регуляции нервной и сердечно-сосудистой систем.
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Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.
- Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.
- Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.