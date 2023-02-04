Магнитные бури: каков прогноз космической погоды на 4 февраля?

По информации Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, в начале февраля 2023 года геомагнитная активность будет достаточно высокой. Неспокойным геомагнитное поле будет и сегодня, в субботу, 4 февраля. Тем не менее, существенных магнитных бурь не предвидится.

А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сообщают, что сегодня «возможны периоды штормовой космической погоды».

Так что пожилым и метеозависимым людям следует позаботиться о своем самочувствии и держать под рукой нужные медикаменты.

По прогнозам, затяжная магнитная буря ожидается в период с 7 по 10 февраля.

В течение месяца также возможны несколько геомагнитных всплесков. В эти периоды метеозависимым людям также следует уделять особое внимание своему здоровью.

Но при этом следует помнить, что Солнце непостоянно и прогноз его активности может измениться.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.