Магнитные бури: какой будет солнечная активность в субботу 22 июня

В субботу, 22 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), соответствующая умеренной солнечной активности, которая будет оставаться такой и в воскресенье, 23 июня. Сильных магнитных бурь не ожидается.

Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту.

Также магнитные бури могут сопровождается такими симптомами, как болезненная реакция на свет и/или громкие звуки, боль в суставах, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, раздражительность, слабость, плохое общее самочувствие и т. д.

Что делать, если плохо из за магнитных бурь?

Основным рецептом защиты от геомагнитных колебаний является здоровый сон и отдых.

Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

Если же самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу, ведь за признаками магнитной бури могут скрываться симптомы других, более серьезных, заболеваний.