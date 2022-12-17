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Магнитные бури: какой будет суббота 17 декабря

Магнитные бури: какой будет суббота 17 декабря

По прогнозу Центра предсказания космической погоды, сегодня, в субботу, 17 декабря 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается. Тем не менее, в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне и «возможен солнечный радиационный шторм».

А по информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, 17 декабря возможны отдельные возмущенные периоды, тем не менее, полноценной магнитной бурей назвать их нельзя.

Напомним, декабрь будет не так насыщен магнитными бурями, как ноябрь. В этом месяце можно не ожидать сильных магнитных бурь. Но большинство бурь в декабре будут средней интенсивности.

Слабую магнитную бурю специалисты прогнозируют ориентировочно на 21-23 декабря.

В дни магнитных бурь могут возникать головные и суставные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, могут обостриться хронические заболевания.

В эти дни желательно наладить режим сна и больше отдыхать. Также медики советуют провести это время с друзьями или близкими в более спокойной атмосфере, но стараться при этом соблюдать здоровый образ жизни.

Также в период активации магнитных бурь не следует забывать и о домашней аптечке: при тошноте, головной боли или боли в суставах не нужно терпеть неудобства.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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