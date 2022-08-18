Магнитные бури: какой будет четверг, 18 августа

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.
По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, 18 августа, ожидается повышенная геомагнитная активность.
«Возможны периоды штормовой космической погоды», – отмечает старший научный сотрудник обсерватории Михаил Рябов.
Так что людям зависимым от капризов погоды, желательно иметь наготове нужные лекарства.
Ранее специалисты прогнозировали, что в период с 17 по 22 августа Землю накроет самая длительная магнитная буря этого месяца. Ее пик придется на 20 августа.
Как пережить магнитную бурю? Вот некоторые советы медиков:
- соблюдать режим сна и отдыха;
- не сидеть до утра в гаджетах, дозировать получаемую информацию;
- не забывать о здоровом образе жизни: правильном питании, отказе от вредных привычек, ежедневных прогулках на свежем воздухе.
- Избегать больших физических и психологических нагрузок.