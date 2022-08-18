Магнитные бури: какой будет четверг, 18 августа

Магнитные бури: какой будет среда, 17 августа Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Кроме того, геомагнитные колебания могут оказывать влияние на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. И поэтому желательно знать, в какие дни специалисты прогнозируют космический «шторм».

Какой же обещает быть среда, 17 августа 2022 года? ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури в августе: прогноз на вторник, 16-е Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, поэтому знать, в какие дни они случаются. И хотя сегодня геомагнитная обстановка будет спокойной, уже завтра начнется магнитная буря. ПОДРОБНЕЕ