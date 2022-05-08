Магнитные бури: каким будет воскресенье 8 мая

Ждать ли сегодня, в воскресенье, 8 мая, магнитную бурю? Знать ответ на этот вопрос немаловажно, ведь из-за войны мы уже третий месяц живем в состоянии хронического стресса, и чтобы выжить, нам необходимо подготовить организм и мобилизовать все его ресурсы.

Как сообщает сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня метеозависимым людям следует внимательно отнестись к своему состоянию, поскольку в плане космической погоды возможны отдельные возмущенные периоды.

Особенно осторожными следует быть людям со склонностью к гипертонии и другим сердечно-сосудистым, а также неврологическим недугам.

Напомним, геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. У них могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.