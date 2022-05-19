Магнитные бури: каким будет четверг 19 мая

Каким будет сегодняшний день, четверг, 19 мая 2022 года, в плане геомагнитной обстановки? Ответ на этот вопрос «Одесской жизни» дал старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

По прогнозам, сегодня возможны слабые геомагнитные колебания и отдельные возмущенные периоды. Существенного влияния на здоровье людей они не окажут.

Между тем, эксперты отмечают, что в конце весны этого года магнитные бури будут частыми и порой затяжными. Часть таких магнитных колебаний будет сильная, а часть – незначительная. Однако многие люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые и метеозависимые люди. Они могут ощутить головокружение, головные боли, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, общую слабость. Также возможны бессонница и обострение хронических заболеваний.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. Также специалисты советуют соблюдать питьевой режим и не злоупотреблять кофе, алкоголем и энергетическими напитками.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует заблаговременно приобрести препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.