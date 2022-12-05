Магнитные бури: какая геомагнитная обстановка 5 декабря?

Сегодня, в понедельник, 5 декабря, обещают отдельные возмущенные периоды. Магнитной бури не будет.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, 5 декабря ожидаются отдельные возмущенные периоды. Это значит, что у метеозависимых людей могут быть головные боли из-за магнитных бурь.

Что такое магнитные бури?

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли. Они происходят из-за поступления в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли.

Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».