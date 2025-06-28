Ключевые моменты
- Прогноз магнитных бурь на 28 июня;
- Как магнитные бури влияют на человека;
- Как минимизировать воздействие магнитных бурь.
По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 28 июня, ожидается спокойная ситуация — солнечная активность останется на уровне 3 по К-индексу, что соответствует минимальным колебаниям в магнитном поле Земли.
За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне, на Солнце произошли четыре вспышки класса В и две вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю, сообщает сайт Meteoprog.UA.
Солнечная активность на 28 июня:
- Возможность малого геомагнитного шторма – 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%
- Количество солнечных пятен — 28
Магнитные бури особенно чувствительны для метеозависимых людей, пожилых, а также тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Советы на период геомагнитных волнений:
- избегайте переутомления и стресса,
- ограничьте кофе и алкоголь,
- пейте больше воды,
- проводите время на свежем воздухе и не забывайте про полноценный сон.
Если самочувствие ухудшается – не игнорируйте симптомы и проконсультируйтесь с врачом.