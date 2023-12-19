Магнитные бури: чего ожидать от солнечной активности 19 декабря

По прогнозам ученых во вторник, 19 декабря, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Информацию о космической погоде предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.
Воздействие геомагнитных колебаний на людей
Даже слабая магнитная буря может оказывать негативное влияние на самочувствие людей. Симптомы будут проявляться в виде:
- головной боли, усталости;
- бессонницы;
- нарушения сердечного ритма;
- снижении АД;
- головокружения;
- депрессии.
Как защититься от воздействия магнитной бури
Врачи советуют придерживаться следующих правил:
- отказаться от кофе, спиртного, энергетических напитков, а отдать предпочтение зеленому и травяному чаю;
- ложиться отдыхать необходимо в одно и то же время, спать не менее семи часов;
- принимать контрастный душ;
- проводить на свежем воздухе больше времени и проветривать комнату.