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Магнитные бури: чего ожидать от солнечной активности 19 декабря

Магнитные бури: чего ожидать от солнечной активности 19 декабря

По прогнозам ученых во вторник, 19 декабря, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Информацию о космической погоде предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.

Воздействие геомагнитных колебаний на людей

Даже слабая магнитная буря может оказывать негативное влияние на самочувствие людей. Симптомы будут проявляться в виде:

  • головной боли, усталости;
  • бессонницы;
  • нарушения сердечного ритма;
  • снижении АД;
  • головокружения;
  • депрессии.

Как защититься от воздействия магнитной бури

Врачи советуют придерживаться следующих правил:

  • отказаться от кофе, спиртного, энергетических напитков, а отдать предпочтение зеленому и травяному чаю;
  • ложиться отдыхать необходимо в одно и то же время, спать не менее семи часов;
  • принимать контрастный душ;
  • проводить на свежем воздухе больше времени и проветривать комнату.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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