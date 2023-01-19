Магнитные бури: будут ли 19 января?

В то же время, по информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, возможны «периоды штормовой космической погоды».

В январе прогнозируются магнитные бури средней и слабой мощности. Они не окажут значительного влияния на состояние человека, но могут вызвать дискофорт у метеозависимых людей, а также тех, кто имеет хронические болезни. Наиболее внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. Им следует воздерживаться от физических нагрузок и ограничить употребление тяжелой пищи.