Магнитные бури: будут ли 12 февраля?

Согласно статистике, 50-75% всего населения Земли ощущают на себе воздействие геомагнитных бурь. Оно проявляется частыми мигренями, приступами головной боли, бессонницей, колебаниями артериального давления, ускоренным сердцебиением и прочими неприятными симптомами. Причем многие люди реагируют также на сами вспышки на Солнце, которые провоцируют магнитные бури.

Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

«Одесская жизнь» узнавала, ждать ли магнитную бурю сегодня, в воскресенье, 12 февраля 2023 года.

Как утверждают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны лишь отдельные возмущенные периоды, однако назвать это полноенной магнитной бурей все же нельзя.

Ориентировочно, следующий геомагнитный шторм возможен 14-15 февраля. В эти дни метеозависимым людям рекомендуют больше отдыхать.

А в целом в феврале этого года нас ждет еще несколько магнитных бурь, правда, как ожидается, они будут средней и слабой мощности.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует приобрести препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.