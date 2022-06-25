Магнитные бури: будет ли суббота, 25 июня, беспокойной?

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в субботу, 25 июня 2022 года, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается: уровень солнечной активности сейчас невысокий.

А старший научный сотрудник обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов сообщает, что сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто страдает от хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов – в эти дни высок риск инфаркта и инсульта.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека – кто-то становится раздражительным, а другие, напротив, чувствуют себя «выжатыми» и «вымотанными».

Чтобы не поддаваться влиянию магнитных бурь, необходимо полноценно спать и отдыхать, снизить физические и психологические нагрузки, придерживаться правил здорового питания, не злоупотреблять кофе, алкогольными и энергетическими напитками.