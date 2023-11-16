Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: будет ли шторм 16 ноября

Магнитные бури: будет ли шторм 16 ноября

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют в четверг, 16 ноября, отдельные возмущенные периоды.

Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Как свидетельствуют данные сайта Meteoagent, во второй половине ноября на нашу планету обрушатся несколько магнитных бурь, некоторые из них будут длиться несколько дней. 16 ноября, она будет довольно сильной, К-индекс достигнет семи.

Для большинства людей магнитные бури проходят незаметно, но есть и те, кто во время активных вспышек солнца может чувствовать слабость, головную боль, изменения в артериальном давлении, проблемы со сном.

Метеозависимым людям, а также тем, у кого есть хронические «болячки», стоит более внимательно отнестись к своему здоровью и держать под рукой нужные лекарства.

Чтобы благополучно пережить неспокойные дни, медики рекомендуют:

  • соблюдать режим сна (не менее 7-9 часов в сутки);
  • полноценно питаться, пить достаточно воды;
  • выходить на прогулки на свежем воздухе;
  • снизить физические и психоэмоциональные нагрузки.

При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний следует обратиться за консультацией к семейному врачу.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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